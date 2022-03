Het Outbreak Management Team (OMT) adviseert het kabinet om mondkapjes in het openbaar vervoer te handhaven. Ook is het verstandig het huidige thuiswerkadvies niet aan te passen, zo staat in het advies van het OMT dat maandag is gepubliceerd.

Het OMT kwam vrijdag bij elkaar voor overleg over de huidige coronasituatie en om de haalbaarheid van mogelijke versoepelingen te bespreken.

Vanwege de besmettelijkere BA.2-subvariant van de omikronvariant en de eerdere versoepelingen, is er sprake van een opleving in het aantal besmettingen. De verwachting is dat dat niet leidt tot een stijging in de ziekenhuiscijfers, maar het OMT benadrukt dat nog niet duidelijk is of de piek al bereikt is.

Zolang het aantal infecties groot blijft, vindt het OMT mondkapjes in het openbaar vervoer nog steeds een "meerwaarde" hebben. Of het een verplichting of een advies voor reizigers wordt, laat het OMT aan het kabinet.

Dinsdagavond maakt minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid) tijdens een persmoment bekend in hoeverre het kabinet het OMT-advies overneemt.

Meerwaarde 1G-beleid bij evenementen 'beperkt'

Het OMT ziet geen bezwaar voor het loslaten van de testverplichting voor binnenactiviteiten en meerdaagse evenementen met meer dan 500 bezoekers. De meerwaarde daarvan is inmiddels "beperkt", aldus het OMT.

Datzelfde geldt voor het tweemaal per week preventief zelftesten voor scholieren. Het OMT pleit er wel voor om zelftesten "laagdrempelig beschikbaar" te houden voor schoolgaande kinderen en om te blijven testen bij klachten.

Het bron- en contactonderzoek kan gerichter uitgevoerd worden, bijvoorbeeld bij instellingen waar veel personen wonen met een risico op ernstig beloop, zoals verpleeghuizen.