China heeft dit jaar tot nu toe al meer besmettingen met de omikronvariant van het coronavirus vastgesteld dan in heel 2021. Maandag kwam het aantal boven de 9.000 uit, terwijl persbureau Reuters in heel vorig jaar 8.378 gevallen in China becijferde.

China meldde zondag 1.337 positieve coronatests onder de ongeveer 1,4 miljard inwoners. Ter vergelijking: Nederland registreerde zondag 52.353 positieve tests op ruim 17,5 miljoen inwoners.

Toch zitten de Chinese autoriteiten met de besmettingen in hun maag, omdat vooral in de grote steden het aantal gevallen snel oploopt. Daarom heeft het land besloten tot strenge maatregelen in de getroffen gebieden, zoals het openbaar vervoer stilleggen en inwoners verplichten tot thuiswerken.

Volgens de NOS heeft China vooral te maken met de nog besmettelijkere BA.2-subvariant van het coronavirus. In het land zou een deel van de besmettingen "onder de radar" blijven, doordat deze - ook in Nederland dominante - subvariant zich relatief sneller verspreidt en de tests ervoor minder goed werken.

De subvariant leidt vooralsnog niet tot ernstigere ziekteverschijnselen.