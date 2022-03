Mogelijk worden dinsdag opnieuw coronamaatregelen geschrapt. Volgens het kabinet zijn er steeds minder ingrijpende maatregelen nodig om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Hebben we inmiddels niet met een pandemie, maar een endemie te maken?

Epidemie, pandemie, endemie: wat is wat? Epidemie: een virus komt ineens heel veel voor. Het hoeft niet altijd over een virus te gaan, maar er kan bijvoorbeeld ook sprake zijn van een drugsepidemie. Dan gebruiken op een bepaald moment heel veel mensen drugs.

Pandemie: als een virus zich wereldwijd verspreidt, dan is er sprake van een pandemie.

Endemie: als een virus endemisch is, dan is het min of meer stabiel aanwezig. Soms komt het virus wat meer voor. Denk bijvoorbeeld aan de griep in de winter. Stabiel betekent niet 'zorgeloos': er kunnen alsnog veel mensen overlijden aan de gevolgen.

Dat duurt niet lang meer, denkt viroloog Bert Niesters van het UMC in Groningen. "Wekelijks worden ongeveer een half miljoen besmettingen vastgesteld en veel mensen laten zich niet testen, waardoor het werkelijke aantal een stuk groter is. De ziekenhuiscijfers blijven - ook al heeft straks een groot deel van Nederland corona gehad - relatief laag. Daardoor zou je kunnen stellen dat corona endemisch wordt."

Luc Coffeng, epidemioloog en infectieziektenmodelleur bij het Erasmus MC, denkt ook dat corona bijna endemisch is. Maar de vlaggen kunnen volgens hem nog niet uit. "Het zal moeten blijken in hoeverre we als maatschappij last van corona blijven houden. Dat hangt onder andere af van hoe het virus zich muteert en hoe goed de vaccins na verloop van tijd blijven werken."

Coronavirus is onvoorspelbaar

Alma Tostmann, epidemioloog van het Radboudumc, vindt het nog te vroeg om van een endemie te spreken. "Het hangt ervan af hoe je het definieert. In mijn ogen noem je een virus of infectieziekte endemisch als het voorspelbaar is en een hanteerbaar patroon heeft."

Als voorbeeld noemt ze het influenzavirus, waarmee veel mensen het coronavirus vergelijken. "Daarvan weten we dat het seizoensgebonden is en dat de golf zes tot tien weken duurt. Van het coronavirus weten we dat nog niet. Afgelopen jaar liepen de ziekenhuisproblemen door tot in mei en hadden we te maken met een coronapiek in de zomer", aldus Tostmann.

Mocht het coronavirus uiteindelijk tot endemie worden uitgeroepen, dan blijven er uitdagingen bestaan, benadrukken de deskundigen. "Er zijn kwetsbare groepen die we moeten blijven beschermen, zoals ouderen", zegt Niesters. "Dat is ook bij influenza het geval." Het voordeel is volgens hem dat we bij corona massaal zelftesten zijn gaan gebruiken. "Mijn tip: blijf dit doen als je bij kwetsbaren op bezoek gaat."

Langetermijnvisie nodig

Eerder lekte uit dat het kabinet alle coronaregels wil loslaten. Volgens bronnen van de NOS worden quarantaine, isolatie en testen bij klachten een advies. Dat vindt Tostmann nog te vroeg.

"We hebben nu nog te maken met een besmettingspiek", zegt de epidemioloog. "Het is nog niet duidelijk wat dit voor de ziekenhuizen gaat betekenen, terwijl daar al veel druk is door personeelsuitval en inhaalzorg. Ik denk dat je met deze aantallen in ieder geval nog quarantaine, isolatie en testen nodig hebt om er enigszins de rem op te houden."

Coffeng en Tostmann blijven, net als enkele maanden geleden, pleiten voor een langetermijnvisie. "Als je de laatste maatregelen loslaat, dan moet er een duidelijk plan zijn. Hebben we een vangnet als de cijfers weer toenemen? Dat heb ik nog steeds niet gezien", aldus Tostmann.