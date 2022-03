Sinds vrijdag hebben vijfhonderd mensen een afspraak gemaakt voor een prik met het coronavaccin van Novavax. Dat zegt koepelorganisatie GGD GHOR tegen NU.nl. Het prikken met het vaccin begint vandaag.

De Novavax-vaccinaties worden op veertien plekken in het land gezet.

De verwachting is dat het aantal afspraken de komende twee weken nog zal stijgen, zegt een woordvoerder van GGD GHOR. Wel geeft het RIVM aan geen specifieke verwachtingen te hebben over de opkomst voor de prik.

Volg dit onderwerp Volgen Ontvang meldingen bij nieuws over het coronavirus

Het eiwitvaccin is in december goedgekeurd door het EMA en is een alternatief voor mensen die twijfelen over inenting met een mRNA-vaccin (Pfizer/BioNTech en Moderna) of een vectorvaccin (AstraZeneca en Janssen). Het Novavax-vaccin is traditioneler omdat het geen genetische code bevat, maar kleine deeltjes van de eiwitten uit de uitsteeksels (spikes) van het coronavirus. Die eiwitten zijn in een laboratorium nagemaakt.

De bekendmaking van de beschikbaarheid van het Novavax-vaccin is volledig verlopen via de media. Eerdere vaccinatieoproepen verliepen via persoonlijke brieven. Daardoor is het mogelijk minder bekend onder de Nederlandse bevolking dat je je vanaf nu kunt laten prikken met het Novavax-vaccin, aldus de woordvoerder van GGD GHOR.

In ons land is 72,1 procent van de inwoners gevaccineerd tegen COVID-19. Van hen heeft iets meer dan de helft (51,8 procent) ook een boosterprik gehad.