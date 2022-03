Diverse steden in China gaan in lockdown vanwege snel oplopende besmettingscijfers. Onder meer Changchun en Shenzhen, met respectievelijk 9 en 23 miljoen inwoners, hebben strenge maatregelen aangekondigd. In Sjanghai gaan alle scholen dicht. Autoriteiten zeggen een nieuwe coronagolf onder controle te willen krijgen.

In Changchun mag per huishouden nog maar één persoon elke twee dagen naar buiten om eten en andere levensmiddelen te halen. Er geldt een thuiswerkplicht, behalve voor Chinezen die de pandemie bestrijden.

Inwoners van Shenzhen kregen het verzoek om de stad niet meer te verlaten. Het openbaar vervoer is stilgelegd. In beide steden wordt de bevolking drie keer op het coronavirus getest.

China meldde zondag echter 'slechts' 3.393 besmettingen. Het gaat volgens Chinese autoriteiten om het grootste aantal gevallen in ruim twee jaar. Tot enkele dagen geleden meldde het land nog hooguit honderden besmettingen per dag.

Volgens de Johns Hopkins University zijn sinds de start van de coronapandemie in China zo'n 720.000 besmettingen vastgesteld. Deskundigen wantrouwen die officiële cijfers, maar het is volgens hen heel moeilijk om zelf een betrouwbaar beeld te schetsen. In diverse onderzoeken werd al geconcludeerd dat het werkelijke aantal besmettingen in China vele malen groter moet zijn.

In China werden lange tijd amper besmettingen gemeld, doordat het land de definitie van COVID-19 keer op keer had aangepast. Daardoor zouden veel coronapatiënten niet in de officiële cijfers zijn meegenomen.

Vooral in het noordoosten speelt besmettingsgolf op

De nieuwe besmettingen worden vooral in het noordoosten van het land vastgesteld. Volgens The New York Times zijn uit onvrede met de uitbraken twee burgemeesters van steden in die regio ontslagen. Een officiële reden voor het ontslag zou niet zijn bekendgemaakt.

China veranderde in de afgelopen maanden van koers, nadat het land gedurende een groot deel van de pandemie had nagestreefd coronavrij te blijven. Inmiddels accepteren de landelijke autoriteiten lokaal enkele besmettingen, op voorwaarde dat stadsbesturen voorkomen dat het coronavirus zich verder verspreidt.