Het aantal coronapatiënten in ziekenhuizen is het afgelopen etmaal opnieuw toegenomen. De stijgende instroom is veroorzaakt door een snelle toename van het aantal besmettingen rondom carnaval. Een trendbreuk lijkt wel aanstaande: het zevendaagse gemiddelde daalde zaterdag voor het eerst sinds februari.

Er werden tussen vrijdagochtend en zaterdagochtend ruim 60.000 positieve testen gemeld. Dat zijn er bijna 10.000 minder dan een dag eerder, terwijl donderdag nog 74.000 infecties geregistreerd werden.

Mede daardoor daalt het gemiddelde aantal positieve testen van de afgelopen zeven dagen voor het eerst. Vrijdag stond de teller na zeven dagen op 484.000 besmettingen, zaterdag daalde dat aantal naar 475.000, oftewel zo'n 67.903 positieve testen per dag.

Eind februari werden in zeven dagen tijd 'slechts' 245.000 positieve testen gemeld, oftewel ruim 30.000 infecties minder per dag.

De stijging van het aantal positieve testen kwam niet onverwacht. Het RIVM en de GGD's hadden al op meer infecties gerekend door de heropening van de samenleving, die vrijwel gelijk viel met het carnavalsseizoen en het einde van de voorjaarsvakantie.

Meer coronapatiënten in ziekenhuizen, maar daling op de ic's

Ziekenhuizen behandelen opnieuw meer coronapatiënten dan een dag eerder. De totale ziekenhuisbezetting stijgt al sinds een week. In totaal liggen nu 1.682 coronapatiënten in het ziekenhuis. Dat waren er begin maart 'slechts' zo'n 1.400.

Het merendeel van de COVID-19-patiënten ligt op verpleegafdelingen. Op de intensivecareafdelingen daalde het aantal coronapatiënten zelfs met 6 naar 154, zo blijkt uit cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiëntenspreiding (LCPS). Het aantal ic-patiënten schommelt al wekenlang rond de 150.

Van deze patiënten is niet duidelijk wie er vanwege een corona-infectie in het ziekenhuis ligt of wie toevallig besmet bleek. Het LCPS maakt in de dagelijkse cijfers geen onderscheid tussen deze groepen.

Het coördinatiecentrum benadrukt dat het voor de druk op de ziekenhuiszorg niet uitmaakt wie mét en wie vanwege corona in het ziekenhuis liggen. Alle patiënten met corona moeten in isolatie worden verpleegd, wat veel extra tijd kost.