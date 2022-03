Het coronavaccin van Janssen kent een nieuwe bijwerking, zo melden het Europese geneesmiddelenbureau (EMA) en het Nederlandse bijwerkingencentrum Lareb. In de bijsluiter van het vaccin is nu een ontsteking van de kleine bloedvaten in de huid (cutane vasculitis) opgenomen.

Cutane vasculitis kan huiduitslag of blauwe plekken veroorzaken. Soms kunnen de ontstekingen ook doordringen tot inwendige organen, met maag-, darm- en spierklachten tot gevolg. Dan heet de aandoening systemische vasculitis.

Bij Lareb zijn tot dusver drie meldingen over cutane vasculitis na een prik met het Janssen-vaccin gemeld, op ongeveer 860.000 prikken. Wereldwijd waren eind vorig jaar zo'n 42,5 miljoen Janssen-vaccins toegediend.

Een andere extreem zeldzame bijwerking van het Janssen-vaccin is ernstige trombose in combinatie met een tekort aan bloedplaatjes. Dit maakte het EMA in april 2021 bekend. Het EMA kwam tot deze conclusie nadat het acht meldingen over dit ziektebeeld uit de Verenigde Staten had bestudeerd.

Ook oorsuizen en duizeligheid zijn in de bijsluiter opgenomen als mogelijke bijwerkingen. De voordelen van het Janssen-vaccin wogen volgens het EMA nog steeds op tegen het risico op deze bijwerkingen.