Mensen die geprikt zijn met het Janssen-vaccin en ten minste drie maanden geleden een booster hebben gekregen, kunnen vanaf woensdag een extra booster met een ander vaccin toegediend krijgen. Medisch gezien is dat niet noodzakelijk, maar het kan wel voor meer vrijheden zorgen bij reizen naar het buitenland, zegt minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid).

Het vaccin van Janssen leverde aanvankelijk al volledige bescherming met één prik. Toen de mogelijkheid om een boosterprik te nemen er was, konden mensen hun tweede prik halen.

Sommige landen, waaronder Duitsland en België, verlangen echter dat mensen drie prikken hebben gekregen. Die mogelijkheid bood Nederland vooralsnog niet. Volgens Kuipers kunnen zo'n 450.000 Nederlanders zo'n prik krijgen.

Landen bepalen hun eigen regels als het gaat om het toelaten van mensen tot bijvoorbeeld de horeca. Hoewel de coronapas in Nederland bijna nergens meer gebruikt wordt, is dat elders in de Europese Unie anders. "Dat heeft ook te maken met de lokale epidemiologische situatie", zegt Kuipers daarover.

Toch vindt hij dat de landen "echt moeten streven naar een volledige uniformering van al deze regels". "Dat geldt hiervoor, maar ook voor bijvoorbeeld de duur van het vaccinatiebewijs of herstelbewijs."

Kuipers niet bezorgd over hoge besmettingscijfers

Minister Kuipers zegt desgevraagd niet bezorgd te zijn over de hoge besmettingscijfers die momenteel dagelijks gemeld worden. Dat was voorzien, zegt hij.

"De aantallen besmettingen waren al vrij groot. Desalniettemin hebben we sterk versoepeld. We wisten dat het aantal besmettingen vrijwel zeker omhoog zou gaan. Tel daarbij op dat het precies carnaval was en de wintersportvakantie, dan zie je dit gebeuren."

De besmettingen leiden niet tot problemen in de ziekenhuizen. Wel kampen veel organisaties met veel ziekteverzuim. Op sommige plekken is de uitval "echt aanzienlijk", en dat leidt ertoe dat de roosters niet meer gevuld kunnen worden.

Om die reden benadrukt Kuipers dat het belangrijk is dat mensen zich aan de quarantaine- en isolatieregels houden als ze ziek zijn of in contact zijn geweest met iemand met corona.