Amerikaanse onderzoekers zeggen dat wereldwijd naar alle waarschijnlijkheid meer dan achttien miljoen mensen aan de gevolgen van het coronavirus zijn overleden. Dat aantal is drie keer groter dan het officiële aantal, aldus een studie die vrijdag werd gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift The Lancet.

Het rapport verschijnt precies twee jaar nadat de WHO de corona-uitbraak als pandemie had bestempeld. Het onderzoeksteam van de universiteit van Washington bestudeerde cijfers uit 191 landen in de periode van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2021 om het werkelijke dodental als gevolg van het coronavirus in beeld te brengen.

Om een beeld te krijgen van het werkelijke dodental, keek het team naar de zogenoemde oversterfte. De wetenschappers onderzochten hoeveel meer mensen zijn gestorven tijdens de coronapandemie dan verwacht kon worden op basis van recente jaren die voorafgingen aan de pandemie.

De onderzoekers maakten hierbij onderscheid tussen mensen die als gevolg van een besmetting met het virus zijn overleden, en mensen die al medische aandoeningen hadden en bij wie het virus hun medische situatie deed verslechteren. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om mensen met hart- of longaandoeningen.

Het onderzoeksteam maakte gebruik van meerderde databases die het aantal doden in verschillende landen en regio's monitoren. De uitkomsten van dit onderzoek varieerden sterk per regio, maar de onderzoekers kwamen uit op een gemiddelde oversterfte van 120 personen per 100.000 mensen. In 21 landen ging het zelfs om minstens 300 'extra' sterfgevallen per 100.000 inwoners.

De oversterfte was het grootst in Zuid-Azië, Noord-Afrika, het Midden-Oosten en Oost-Europa.

In totaal 18,2 miljoen coronagerelateerde sterfgevallen

De wetenschappers schatten het totale aantal personen dat door de coronapandemie is overleden op 18,2 miljoen. Dat is drie keer meer dan de circa 6 miljoen coronadoden die geregistreerd werden in de jaren 2020 en 2021.

Volgens de Amerikaanse wetenschappers geven de officiële cijfers een "beperkt deel van de werkelijkheid" weer. "Terwijl het officiële dodental als gevolg van het coronavirus in 2020 en 2021 slechts 5,9 miljoen was, schat de nieuwe studie dat de oversterfte in diezelfde periode 18,2 miljoen mensen bedroeg. Dat suggereert dat de ware impact van de pandemie veel groter dan gedacht kan zijn", aldus de onderzoekers.