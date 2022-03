Het Novavax-coronavaccin is vanaf maandag 14 maart beschikbaar bij een aantal centrale GGD-locaties, heeft minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid) vrijdag bekendgemaakt. De prik is een alternatief voor mensen die gevaccineerd willen worden tegen COVID-19, maar geen mRNA-vaccin van Pfizer/BioNTech of Moderna willen.

Iedereen van achttien jaar en ouder die zich nog niet heeft laten vaccineren kan het eiwitvaccin halen. Novavax is niet beschikbaar als boosterprik.

Van het vaccin zijn twee prikken nodig voor een goede bescherming. Er moet minimaal drie weken tijd zitten tussen de eerste en tweede prik. Het is nog wel onduidelijk hoe goed het middel beschermt tegen de deltavariant of de dominante omikronvariant van het coronavirus.

"Omdat bij voorkeur gevaccineerd wordt met een mRNA-vaccin, is Novavax beschikbaar op basis van 'informed consent'", aldus het ministerie van Volksgezondheid. "Bij het maken van de vaccinatieafspraak vraagt de GGD-medewerker of er sprake is van een weloverwogen keuze."

Mensen die gevaccineerd willen worden met het Novavax-vaccin kunnen vanaf vrijdag de GGD bellen op 0800-0174.