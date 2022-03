Caribisch-Nederlandse gemeenten moeten de ruimte krijgen om zelf coronamaatregelen te treffen, nu het erop lijkt dat het coronavirus een blijvend probleem wordt. Dat stelt de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) donderdag in een nieuw rapport.

De Tweede Kamer had de raad om advies gevraagd. Door in de gemeente maatregelen te treffen kan worden ingespeeld op een lokale uitbraak of een evenement met veel bezoekers, schrijft de raad.

De Rijksoverheid moet volgens de ROB gemeenten helpen met het aanpakken van de langetermijngevolgen van de pandemie. Om dat te doen, moeten de overheden de gevolgen van de pandemie en de maatregelen in kaart brengen.

Lokale democratie moet terug naar burgers

Door de coronacrisis zijn veel bevoegdheden weggenomen bij de gemeente, waardoor de lokale democratie in het Caribisch gebied is verminderd, schrijft de ROB. De raad adviseert daarom dat zoveel mogelijk besluiten weer door het gemeentelijk bestuur worden genomen, mits die democratisch te controleren zijn. Nu wordt nog veel besloten bij regionaal overleg, terwijl de veiligheidsregio's daar geen bevoegdheden meer voor hebben.

De ROB wil dat gemeenteraadsleden weten hoe belangrijk zij zijn voor de lokale democratie in het gebied, zeker met de gemeenteraadsverkiezingen volgende week. Fysiek vergaderen is daarvoor belangrijk, ook als er nieuwe coronamaatregelen komen. De raad adviseert gemeenteraden en wethouders om meer contact te zoeken met burgers en maatschappelijke organisaties. Dat brengt de democratie weer dichter bij de mensen, "precies waar ze hoort".

