De in Oostenrijk omstreden vaccinatieplicht wordt voorlopig opgeschort. Volgens de minister belast met grondwettelijke zaken, Karoline Edtstadler, is de aantasting van de grondrechten momenteel niet nodig.

Het land voerde de verplichting begin februari in zodat meer mensen een coronaprik zouden halen. De vaccinatieplicht zou pas vanaf dinsdag 15 maart worden gehandhaafd: alle volwassenen moesten dan een vaccinatiebewijs kunnen overhandigen. Inwoners die toch weigerden een coronaprik te nemen, riskeerden een boete van 600 euro. Alleen zwangere vrouwen en mensen die recent corona hebben gehad werden uitgezonderd van de prikplicht.

Mogelijk komt de vaccinatieplicht er in een later stadium alsnog. De Oostenrijkse regering bekijkt waarschijnlijk in mei of juni opnieuw of de vaccinatieplicht moet worden nageleefd.

Met de maatregel wilde bondskanselier Karl Nehammer de impact van toekomstige besmettingsgolven aanzienlijk verminderen en nieuwe lockdowns voorkomen. Maar volgens minister Edtstadler is dat met de huidige besmettings- en vaccinatiecijfers niet nodig. In het land vinden ruim 31.000 besmettingen per dag plaats. Er liggen momenteel bijna 2.800 mensen met COVID-19 in het ziekenhuis.

Ruim 76 procent van het Oostenrijkse volk heeft minstens één coronaprik gehad. Bijna 74 procent heeft een geldig coronacertificaat. Meer dan de helft van de inwoners (56 procent) heeft een boosterprik gehad.