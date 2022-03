In de afgelopen week werden bijna twee keer zo veel positieve coronatests geregistreerd als in de week ervoor. Met name in de regio's waar carnaval wordt gevierd, steeg het aantal besmettingen. Dat blijkt dinsdag uit de weekrapportage van het RIVM. Het aantal ziekenhuisopnames was ongeveer gelijk, wat betekent dat de daling van de afgelopen weken is afgevlakt.

In de afgelopen week werden 439.775 positieve tests geregistreerd door het RIVM, een forse toename ten opzichte van de 245.898 positieve tests van een week eerder. Sinds 1 maart was het aantal positieve tests elke dag groter dan de dag ervoor.

Die stijging is volgens het RIVM het gevolg van de versoepelingen van de maatregelen en carnaval. Dat bevestigt wat koepelorganisatie GGD GHOR Nederland donderdag al liet weten aan NU.nl. Met name in het zuidoosten van het land, waar carnaval het meest gevierd wordt, was het druk bij coronatestlocaties. Naar verhouding werden de meeste positieve tests afgenomen in de veiligheidsregio's Brabant-Noord en Limburg-Zuid.

Er werden in de afgelopen week bijna 600.000 tests afgenomen in Nederland. Maar liefst 70 procent daarvan leverde een positieve uitslag op. Ruim een kwart (26,6 procent) van de positieve tests werd afgenomen bij twintigers.

Voor het eerst in ruim een maand is het aantal ziekenhuisopnames weer groter dan in de voorgaande week. In totaal 1.171 mensen werden met een coronabesmetting opgenomen in het ziekenhuis, een lichte stijging ten opzichte van een week eerder (1.118).

Het aantal coronapatiënten dat op de intensive care belandde, nam wel af. 82 mensen werden in de afgelopen week met een coronabesmetting opgenomen op een ic-afdeling, tegenover 98 een week eerder. Ook het aantal mensen dat overleed aan de gevolgen van een besmetting daalde verder: van 63 naar 36.