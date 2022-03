Het coronavirus lijkt langzaamaan overal op de wereld op zijn retour te zijn. In de voormalige epicentra - de Verenigde Staten, India en Brazilië - is het aantal besmettingen per dag zodanig gedaald, dat verrassend genoeg Duitsland nu het land is waar het virus zich het snelst verspreidt. Ook Nederland vinden we terug in de top tien.

Uit cijfers van Johns Hopkins University blijkt dat het Robert Koch-Insti­tut - de Duitse evenknie van het RIVM - in de afgelopen vier weken 4,75 miljoen besmettingen noteerde. Dat zijn er 750.000 meer dan nummer twee op de lijst Rusland en ruim een miljoen meer Zuid-Korea, dat op de derde plek staat.

De oosterburen hoeven zich nog geen zorgen te maken over de druk op de zorg: slechts 9,6 procent van alle beschikbare ziekenhuisbedden is momenteel bezet door een coronapatiënt, schrijft het Robert Koch-Insti­tut.

Op 4 maart werden in deelstaten dan ook veel versoepelingen doorgevoerd. Zo gingen nachtclubs weer open en gelden er inmiddels soepelere regels voor ongevaccineerden.

Ook Nederland staat in de top tien

Nederland staat met 1,9 miljoen besmettingen in vier weken op de tiende plek, achter de Verenigde Staten, Brazilië, Frankrijk, Turkije, Vietnam, Japan en de eerder genoemde top drie.

Ondanks de vele besmettingen neemt ook hier de totale ziekenhuisbezetting amper toe. Er komt wel meer druk op de zorg doordat veel werknemers zelf het coronavirus oplopen en daardoor niet beschikbaar zijn. Brabantse ziekenhuizen vroegen hun personeel dan ook om ondanks een besmetting te komen werken, terwijl in Limburg wordt gevreesd voor de toegankelijkheid van de reguliere zorg.

De GGD's gaan ervan uit dat de stijging van het aantal positieve tests het gevolg is van het heropenen van de samenleving en de recente carnavalsfeesten.

Zes miljoenste coronadode gemeld

Johns Hopkins University meldt maandag ook dat het coronavirus wereldwijd officieel zes miljoen levens heeft geëist.

Het werkelijke aantal is veel groter, aangezien lang niet alle landen ook alle coronagerelateerde sterfgevallen doorgeven en in veel landen de cijfers niet compleet zijn.



Het officiële aantal besmettingen nadert de 450 miljoen. Nederland telt bijna 6,9 miljoen positieve tests.