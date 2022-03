Door toenemend ziekteverzuim staat de zorg in de Limburgse ziekenhuizen onder druk, meldt het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) Limburg. Er ontstaan knelpunten in de bezetting en de ziekenhuizen "zetten alles op alles om de reguliere zorg te laten doorlopen", zegt voorzitter Helen Mertens van ROAZ Limburg.

"Niets zou erger zijn dan weer zorg te moeten afzeggen, terwijl al veel mensen op uitgestelde behandeling wachten", aldus Mertens. Elk ziekenhuis treft maatregelen "om zo weinig mogelijk zorg te hoeven afschalen en de acute en verloskundige zorg doorgang te laten vinden".

De ziekenhuizen mogen geen oorzaken van ziekteverzuim registreren. Maar aangezien ook de GGD's een stijging van het aantal en percentage positieve coronatesten zien, is corona is zeker een oorzaak, zegt een woordvoerder van Maastricht UMC+.

Na carnaval is er altijd een piek in het ziekteverzuim, maar bij Maastricht UMC+ was de stijging in de afgelopen dagen groter dan gebruikelijk. Het algemeen ziekteverzuim steeg van 7,89 procent naar 11,35 procent. Onder verpleegkundigen en verzorgenden steeg het percentage van 12,3 naar 17,23 procent. Het aantal coronapatiënten op de intensive care is stabiel en varieert tussen één en drie patiënten.

Onlangs werd bekend dat Brabantse ziekenhuizen vanwege het hoge ziekteverzuim besmette medewerkers zouden vragen om te komen werken. Het Maastricht UMC+ volgt de RIVM-richtlijnen: na vijf dagen mogen personeelsleden uit quarantaine, mits zij 24 uur klachtenvrij zijn.