België schrapt maandag vrijwel alle resterende coronamaatregelen, zo heeft het Overlegcomité van de zes regeringen volgens Belgische media vrijdag besloten.

Voor toegang tot de horeca, concerten, discotheken of bioscoop is geen coronapas meer nodig. De sluitingstijden voor nachtclubs en cafés verdwijnen en een mondkapje moet alleen nog in het openbaar vervoer, ziekenhuizen en verpleegtehuizen worden gedragen.

Beperkingen op de capaciteit van theaters en evenementen vervallen. Horecapersoneel hoeft geen mondkapje meer te dragen en hetzelfde geldt voor leerlingen van het middelbaar onderwijs.

Een FFP2-masker wordt wel nog aangeraden voor medisch kwetsbare mensen, zowel binnen als buiten. Binnen blijft het gebruik van een CO2-meter en een actieplan voor luchtzuivering verplicht. Dat geldt ook voor afgesloten tenten of overdekte terrassen.