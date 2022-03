De coronatestlocaties in Noord-Brabant, Limburg en Twente hebben het na carnaval drukker gekregen. Volgens een woordvoerder van de GGD in Zuid-Limburg is het duidelijk dat de toegenomen vraag een gevolg is van het feest.

In het zuiden van Limburg werden woensdag 4.250 coronatests afgenomen bij de GGD-teststraten. Ook voor donderdag staan er al zoveel afspraken. Dat is een ruime verdubbeling ten opzichte van vorige week, toen zo'n tweeduizend tests per dag werden afgenomen. "Met zo'n toestroom kun je een en een wel bij elkaar optellen", zegt de woordvoerder van de GGD. Dinsdag was de laatste feestdag in Zuid-Limburg.

In de regio rond Den Bosch en Tilburg is het woensdag eveneens drukker in de teststraten dan voorgaande dagen, zo meldt een woordvoerder van GGD Hart voor Brabant. Dit heeft "als gevolg dat op sommige momenten een rij ontstaat". Een verband met carnaval kan volgens de zegspersoon nog niet worden gelegd.

Ook in Twente, met carnavalsgemeentes als Oldenzaal en Borne, hebben de teststraten het wat drukker gekregen. Maar het is volgens een woordvoerder van de GGD Twente nog te vroeg om te zeggen of de hogere besmettingscijfers het gevolg zijn van carnaval. "Wij zien wel een lichte stijging van het aantal afgenomen tests. Dinsdag zijn er 3.100 tests afgenomen en een week eerder waren dat er 2.400."

Koepelorganisatie GGD GHOR Nederland zegt dat ook in het noorden van het land meer mensen zich laten testen. Dit zijn voornamelijk mensen die terugkomen van wintersport.