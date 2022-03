De daling in de coronacijfers zet door, blijkt uit de dinsdag gepubliceerde weekcijfers van het RIVM. Het aantal positieve tests daalde in de afgelopen week met 21 procent. In de ziekenhuizen werden 26 procent minder coronapatiënten opgenomen, op de intensive care ging het om een daling van 15 procent.

De GGD's namen in totaal 372.349 coronatests af. Daarvan bleken 245.989 positief. Het percentage positieve testen is daarmee gestegen van 58,3 procent vorige week naar 62,6 procent deze week.

Het aantal opgenomen coronapatiënten ligt voor het eerst sinds midden januari weer onder de 1.000. Afgelopen week ging het om 998 mensen, een week eerder waren het er nog 1.349. Van hen werden 88 zo ziek dat ze op de intensive care terechtkwamen, een daling ten opzichte van de 104 ic-opnames een week eerder en het kleinste aantal sinds eind januari.

Bij het RIVM werden 63 coronagerelateerde sterfgevallen gemeld, 32 minder dan een week eerder.

De R-waarde, het getal dat weergeeft hoe snel het virus zich aan het verspreiden is, ligt nog steeds onder de 1. Het recentste getal is van 14 februari en staat op 0,77. Dat betekent dat 100 besmette personen gemiddeld 77 anderen besmetten. Een week eerder was het reproductiegetal nog vastgesteld op 0,83.