Het eiwitvaccin Nuvaxovid van farmaceut Novavax wordt mogelijk eind deze week of begin volgende week aan Nederland geleverd, meldt het ministerie van Volksgezondheid maandag aan NU.nl. De prik is een alternatief voor mensen die gevaccineerd willen worden, maar geen mRNA-vaccin van Pfizer/BioNTech of Moderna willen.

Volgens het ministerie zal aan alle Europese landen ongeveer gelijktijdig geleverd worden. Vorige week meldde de Duitse regering de eerste leveringen van Novavax die week te ontvangen.

Het is nog niet precies bekend wanneer Nederland de eerste leveringen van het eiwitvaccin krijgt. Zodra die datum bekend is, zal het ministerie bekendmaken wanneer met het vaccineren gestart kan worden. VWS meldt dat de GGD's op dit moment voorbereidingen aan het treffen zijn om te kunnen vaccineren met Nuvaxovid.

Het is niet bekend hoeveel mensen interesse hebben in het vaccin. In Nederland is inmiddels 86,4 procent van de volwassen bevolking volledig gevaccineerd; meer dan 60 procent van hen heeft ook een boosterprik gekregen. Het vaccin van Novavax is niet goedgekeurd als boosterprik.

De Europese Commissie heeft in augustus zo'n 100 miljoen vaccins besteld bij Novavax. Nederland verwacht er daar dit jaar nog 840.000 van te krijgen.

Nuvaxovid vijfde goedgekeurde coronavaccin

Het vaccin van Novavax is het vijfde coronavaccin dat in Nederland mag worden gebruikt en werd in december goedgekeurd door de Europese Commissie. Het zit anders in elkaar dan de andere vier reeds goedgekeurde vaccins. Zo bevat het vaccin een nagemaakt 'spike-eiwit' van het coronavirus. Dit zijn uitsteeksels van het virus waar het immuunsysteem op reageert. Er zijn twee doses van nodig, met minimaal drie weken tussen de twee prikken.

Uit klinische studies blijkt dat Nuvaxovid een bescherming van zo'n 60 tot 90 procent tegen de deltavariant biedt. Dat is vergelijkbaar met toen mRNA-vaccins werden goedgekeurd voor gebruik. De bijwerkingen zijn volgens de Gezondheidsraad doorgaans mild van aard.