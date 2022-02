Sinds vrijdag zijn de meeste coronamaatregelen opgeheven, maar mondkapjes moeten nog wel op in de trein. Dat is niet uit te leggen aan reizigers, vinden vervoerder NS en vakbond FNV Spoor. De vakbond maakt zich zorgen en denkt dat er door het besluit meer agressie zal voorkomen.

"Het aantal agressie- en geweldsincidenten tegen ov-medewerkers is ongeveer net zo hoog als voor corona met veel minder reizigers", zegt een woordvoerder van FNV Spoor. Volgens hem komt een groot deel daarvan doordat medewerkers een reiziger aanspraken op het niet dragen van een mondkapje.

Afgelopen week bleek dat van de 744 agressie-incidenten tegen NS-personeel vorig jaar er 320 volgden op het aanspreken van het niet dragen van een mondkapje. De NS liet toen weten dat er soms onduidelijkheid was over de coronamaatregelen, waardoor discussies ontstonden. "Maar we willen en kunnen agressie nooit tolereren. Elk incident is er één te veel".

De vakbond maakt zich zorgen dat nu de mondkapjesplicht vrijwel overal is afgeschaft, ook het aantal incidenten in het ov toeneemt. "Tot vrijdag was het dragen van een mondkapje algemeen gemeengoed. Maar leg nu maar eens uit aan dronken carnavalsvierders dat ze na een hele avond in het café nog steeds een mondkapje op moeten in de trein."

Hier moet je nu nog een mondkapje op: In de bus, trein, tram, metro, vliegtuig en op de veerboot

Ook in stations, winkels en horeca op het station, op perrons en bij tram- en bushaltes moet het mondkapje nog op

'Iedere discussie kan leiden tot agressie'

Vlak nadat het kabinet aankondigde dat mondkapjes nog wel verplicht blijven in het ov, gaf de NS al aan "dit niet uit te kunnen leggen aan de reiziger", zegt een woordvoerder.

"Het dragen van een mondkapje is niet meer nodig voor de volksgezondheid, maar moet nog wel in het ov. Wij hebben met de gehele ov-sector het kabinet opgeroepen het besluit te heroverwegen", aldus de NS-woordvoerder. "Dit leidt ook tot veel gedoe in de trein voor onze collega's."

Het kabinet heeft besloten de mondkapjesplicht in het ov nog even aan te houden zodat ook kwetsbare mensen de mogelijkheid hebben om veilig te kunnen reizen. Op 15 maart gaat het kabinet opnieuw naar de maatregel kijken.

De FNV Spoor-woordvoerder zegt dat de vakbond ook oog heeft voor mensen met een kwetsbare gezondheid, maar benadrukt ook de gevaarlijke situaties met geweld die boa's en conducteurs voor de kiezen krijgen. "We weten dat iedere discussie kan leiden tot agressie."