Het is onzeker of iedereen binnenkort nog met minder dan een half uur reizen een locatie voor een coronatest voor toegang zal kunnen bereiken. Vanaf vrijdag is een negatieve testuitslag alleen nog nodig voor het bezoeken van grote bijeenkomsten binnen, zoals feesten. Commerciële testaanbieders weten nu al dat ze locaties zullen gaan sluiten.

Tot dusver hadden mensen die ongevaccineerd waren een negatieve coronatest nodig voor toegang tot bijvoorbeeld de horeca. Vanaf vrijdag verdwijnt het coronatoegangsbewijs vrijwel overal. Alleen voor toegang tot binnenlocaties waar meer dan vijfhonderd mensen samenkomen zonder vaste zitplaats is dan nog een groen vinkje nodig.

Hoewel vanaf vrijdag iedereen - gevaccineerd of niet - zich moet laten testen voor toegang tot zulke locaties gaat het aantal mensen dat zo nu en dan een test laat afnemen flink dalen, zegt Florian de Haan. Zijn bedrijf Testcoronadirect.nl heeft ruim twintig locaties waar wordt getest voor toegang. Na het weekend gaat de helft al dicht, verwacht hij.

"Dit weekend staan er in het zuiden van het land nog veel afspraken gepland, vanwege carnaval", legt De Haan uit. "Maar boven de rivieren is het niks." Hij verwacht dat er per locatie binnenkort nog maar tien of twintig tests per dag nodig zijn. De locaties in het oosten van het land en in Brabant zullen als eerste sluiten. In de Randstad kijkt De Haan het nog even aan.

Veel testlocaties blijven in weekenden open

Alegria Health, met zo'n twintig locaties in het noorden en westen van het land, verwacht vooral doordeweeks dicht te gaan. In de weekenden wil eigenaar Margaret Krijnen zoveel mogelijk locaties openhouden, ook in kleinere plaatsen zoals Oosterwolde. "Maar dat zal afhankelijk zijn van de vraag."

Ook Jeroen de Jong, directeur van Spoedtestcorona, weet al dat hij locaties moet sluiten. Vanaf volgende week gaan er zeven à acht van de veertig dicht. Ook past hij de openingstijden aan. "Daarnaast zullen we meer met pop-uplocaties moeten werken. Komend weekend zetten we al tijdelijke locaties neer in het zuiden, voor carnaval." Vooral in kleinere gemeenten, waar geen grote nachthoreca is, zal het lastig worden om testlocaties open te houden.

Stichting Open Nederland, dat het testen voor het coronatoegangsbewijs organiseert, kan nog niet zeggen hoeveel locaties open zullen blijven - en dus of iedereen binnen een half uur reizen een locatie zal kunnen blijven bereiken.