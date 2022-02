Het Europese geneesmiddelenbureau (EMA) is positief gestemd over het toestaan van een boosterprik van het coronavaccin van Pfizer/BioNTech voor kinderen vanaf twaalf jaar.

Minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid) zei eerder dat jongeren van twaalf tot en met zeventien jaar een boostervaccinatie mogen halen, als EMA daar ook achter zou staan.

Op dit moment kunnen alleen volwassenen een boosterprik krijgen. Als betrokkenen dat willen, kunnen ze een eigen afweging maken.

De Gezondheidsraad zei eerder al dat er geen medische redenen zijn om alle jongeren van deze leeftijd een booster aan te bieden. Wel is de beschikbaarheid van een booster belangrijk voor kwetsbare jongeren en jongeren die hun kwetsbare familieleden willen beschermen. Iedereen vanaf twaalf jaar krijgt nu de kans de oppepprik te halen.

Het EMA concludeert nu dat de reactie van het immuunsysteem op een boosterprik bij adolescenten "op zijn minst" even groot is als die bij volwassenen. Bovendien is de boosterprik voor jongeren veilig, zo stelt het bureau. Het agentschap baseert zich onder meer op data uit Israël over het vaccineren van jongeren.

EMA is eveneens positief over het inzetten van het coronavaccin van Moderna voor kinderen van zes tot elf jaar, zo liet het bureau donderdag weten. Het gaat dan om eerste prikken.