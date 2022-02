Vandaag zijn alle coronaregels in Nederland zo goed als verdwenen. Zo is de mondkapjesplicht grotendeels vervallen en het coronatoegangsbewijs geschrapt. Wel blijven enkele restricties en adviezen van kracht, zoals de mondkapjes in het openbaar vervoer en het thuiswerkadvies. Bekijk alle veranderingen in het overzicht hieronder.

Dit zijn alle versoepelingen:

Het coronatoegangsbewijs verdwijnt. De coronapas met QR-code heb je nog wel nodig bij veel (vlieg)reizen naar het buitenland.

De sluitingstijden in de horeca en cultuursector vervallen. De kroeg, het theater en de bioscoop mogen weer zelf bepalen tot hoe laat ze open zijn.

De afstandsregel verdwijnt. Het is niet meer verplicht om 1,5 meter afstand van anderen te houden.

De mondkapjesplicht vervalt bijna overal. Het mondmasker dien je alleen nog te dragen in het vliegtuig en openbaar vervoer.

Deze coronaregels en adviezen gelden nog:

Basisregels als thuisblijven bij klachten, vaak je handen wassen, hoesten in de elleboog en ruimtes goed ventileren, blijven van kracht. Dat geldt ook voor testen en thuisblijven bij coronaklachten.

Voor grote evenementen binnen met veel bezoekers gaat 1G gelden. Die zijn alleen toegankelijk na een negatieve testuitslag. Het gaat om indoorfestivals en andere binnenevenementen met meer dan vijfhonderd bezoekers.

Het thuiswerkadvies blijft in stand. Het advies is nu om thuis te werken als dat kan. Wie toch naar de werkplek moet, wordt gevraagd dat te beperken tot maximaal de helft van de werktijd.

Na een positieve coronatest ga je voor vijf dagen verplicht in isolatie. Je moet vervolgens minimaal 24 uur klachtenvrij zijn om weer het huis uit te mogen.

Het coronatoegangsbewijs heb je nog wel nodig bij (vlieg)reizen. Bij vliegreizen en verblijf in het buitenland zal je vaak nog wel de coronapas moeten tonen. Bij veel reizen en in veel landen wordt gevraagd naar een vaccinatie-, herstel- of testbewijs.