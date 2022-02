Katten en honden hebben tot nog toe geen rol van betekenis gespeeld in de corona-epidemie in ons land, zeggen onderzoekers van de Universiteit Utrecht, Wageningen University & Research en het Erasmus Medisch Centrum woensdag.

Dat katten en honden besmet konden worden, was al bekend. Daarom moest worden uitgezocht of dat de circulatie van het virus in stand hielp te houden. "Zonder infecties bij honden en katten was de epidemie niet wezenlijk anders verlopen", zegt Arjan Stegeman, projectleider en hoogleraar aan de Universiteit Utrecht.

Uit analyses bleek dat het aantal besmettingen bij mensen toeneemt met het aantal katten in de omgeving. Daardoor lijkt de kat dus wél een overbrenger te kunnen zijn.

Toch werd infectie van kat op mens in dit onderzoek niet aangetoond. Bij honden werd zo'n verband helemaal niet gezien. Het virus wordt wel vaak op de dieren overgedragen door mensen met wie ze in aanraking komen, maar kan zich klaarblijkelijk ook niet los van de mens in de katten- en hondenwereld handhaven.

Het is nog steeds aan te bevelen om besmette mensen weg te houden van katten en honden, adviseert Stegeman. "Katten vertonen na infectie vaak geen verschijnselen, maar kunnen de infectie wel naar andere katten overdragen en een besmettelijk virus in de omgeving brengen." Voor honden geldt in principe hetzelfde, maar die mogen wel kort naar buiten aan de riem.