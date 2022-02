Italië beëindigt na ruim twee jaar de noodtoestand die er vanwege de coronapandemie geldt. Premier Mario Draghi belooft dat het land stapsgewijs terugkeert naar normaal. Dat betekent onder meer dat er afscheid wordt genomen van de coronapas.

De noodtoestand werd ingevoerd op 31 januari 2020, kort voordat Italië het epicentrum van de pandemie werd. De maatregel eindigt volgens de huidige planning op 31 maart en de regering heeft besloten om de noodtoestand niet opnieuw te verlengen.

"We zullen de coronasituatie nauwlettend blijven volgen en zijn klaar om in te grijpen in het geval van een uitbraak. Maar ons doel is het land zo snel mogelijk volledig te heropenen", aldus Draghi.

De premier heeft ook gezegd dat bij het stapsgewijs afbouwen van de coronapas eerst wordt gekeken naar buitenactiviteiten zoals sportwedstrijden. Details over de afschaffing van de pas zijn nog niet bekend.

De plannen voor versoepelingen komen nu het aantal besmettingen in Italië flink is afgenomen, na een piek begin dit jaar. Ook daalt het aantal sterfgevallen en liggen er steeds minder coronapatiënten in het ziekenhuis. Het Italiaanse persbureau ANSA meldt dat het aantal coronaopnames in de ziekenhuizen al vier weken op rij daalt.