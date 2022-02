Vrijwel alle coronacijfers gaan de goede kant op, zo blijkt uit de dinsdag gepubliceerde weekcijfers van het RIVM. Onder meer het reproductiegetal en het aantal positieve coronatests daalden flink. Het instituut stelt dan ook dat de coronasituatie aan de betere hand is.

Volgens een woordvoerder is er geen sprake van een vertekend beeld door het stormachtige weer van de afgelopen week. "We namen vorige week al de start van een voorzichtige daling waar. Die lijn is doorgezet", aldus de woordvoerder. "Er zullen mensen zijn geweest die zich door het weer niet lieten testen, maar velen van hen konden dat op een andere dag wel."

In de afgelopen week lieten ruim een half miljoen Nederlanders zich testen. Het gaat om een daling van 38 procent ten opzichte van één week eerder. Het percentage positieve tests bleef vrijwel ongewijzigd op 58 procent.

Onder de streep werden uiteindelijk 310.000 positieve tests afgenomen, 37 procent minder dan de voorgaande week. Het aantal ziekenhuisopnames daalde van 1.381 naar 1.214 en voor de tweede week op rij is een aanzienlijk lager reproductiegetal gemeld dan in de voorgaande week. De laatst bekende R-waarde is nu 0,83 (was 0,98), wat betekent dat 100 besmette mensen samen 83 personen infecteren en het virus terrein verliest.

Het RIVM zag het aantal positieve tests in alle leeftijdsgroepen én regio's afnemen. Het instituut meldt echter wel dat er grote regionale verschillen zijn: zo worden er in Friesland en Groningen relatief meer positieve tests afgenomen.

Er werden wel meer doden en ic-opnames gemeld. Het aantal coronagerelateerde sterfgevallen steeg met bijna 20 naar 95, terwijl het aantal gemelde ic-opnames vrijwel even groot was als vorige week (97). Daar moet wel de kanttekening bij geplaatst worden dat de ziekenhuiscijfers vaak één week later nog naar boven worden bijgesteld en er dus sprake kan zijn van een iets grotere stijging.