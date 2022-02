De Surinaamse minister van Volksgezondheid Amar Ramadhin maakte zondagmiddag (lokale tijd) bekend dat de avondklok in het land wordt afgeschaft. De coronamaatregel wordt maandag geschrapt.

Ook gaan maandag alle scholen weer helemaal open. In de afgelopen maanden waren de scholen wel open, maar kregen veel kinderen slechts twee of drie dagen per week les op school.

Nu het al enkele weken duidelijk is dat de omikronvariant van het coronavirus ook in Suriname voor veel minder problemen zorgt dan bijvoorbeeld de deltavariant, durft de Surinaamse regering de versoepelingen aan.

Zaterdag werden slechts 52 nieuwe besmettingen gemeld. Dat komt neer op 29 procent van het aantal geteste personen. Nog 8 coronapatiënten liggen op de intensive care, 28 anderen op een gewone ziekenhuisafdeling.

In Suriname zijn tot nu toe 1.310 mensen overleden aan COVID-19. De vaccinatiegraad is relatief laag: zo'n 50 procent van de bevolking is gevaccineerd. Maar volgens deskundigen is alsnog 75 procent van de bevolking goed beschermd. Dit komt doordat veel mensen in de afgelopen tijd besmet zijn geraakt en zo antistoffen hebben aangemaakt.