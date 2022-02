De politie heeft vrijdag een man en een vrouw aangehouden die zich op 9 en 10 februari zouden hebben misdragen op prikplekken van de GGD in Heerlen. Ze beschuldigden de medewerkers daarbij van moord en genocide en ook was er volgens de GGD een "klein handgemeen". De verdachten hebben zich volgens de politie schuldig gemaakt aan mishandeling, bedreiging en belediging van GGD-medewerkers.

Het gaat om mensen die het coronavirus in twijfel trekken. Zij drongen eerder deze maand de vaccinatielocaties binnen en vielen volgens de gezondheidsdienst medewerkers en bezoekers lastig. Daarbij beschuldigden de verdachten de medewerkers van "genocide op de Nederlandse bevolking", is te horen in een video die de betogers zelf deelden via sociale media.

Op de beelden is te zien en te horen hoe medewerkers van de GGD-locatie de betogers meermaals vragen om het pand te verlaten, wat ze weigeren. "We gaan niet weg", zeggen de demonstranten. "Jullie moeten je bewust zijn dat jullie schuldig zijn aan moord", schreeuwt een demonstrant.

Toen een medewerker van de GGD zijn hand op de camera van een vrouwelijke betoger legde om filmopnames te voorkomen, kwam het tot een handgemeen tussen de betogers en de GGD-medewerkers. Er vielen geen gewonden.

De GGD deed daarop aangifte bij de politie. "Wij staan hier voor de burger, en niet om ons uit te laten maken voor moordenaar", zei een woordvoerder van de GGD na het tweede incident. "We werken al twee jaar non-stop om te zorgen dat we de pandemie te lijf gaan. Iedereen mag demonstreren, maar wel binnen de perken. Je komt niet binnenstormen om mensen met woorden en fysiek te lijf te gaan."