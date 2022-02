Ziekenhuizen doen vooralsnog niet mee aan de landelijke versoepeling van coronamaatregelen. Mondkapjes blijven verplicht en 1,5 meter afstand houden blijft ook de komende tijd nog de norm, laten diverse Nederlandse ziekenhuizen weten. "In ons ziekenhuis zijn wij extra voorzichtig. De veiligheid en de continuïteit van zorg voor onze kwetsbare patiënten staat altijd voorop", legt UMC Utrecht uit.

Ziekenhuizen als het Máxima Medisch Centrum in Eindhoven, het OLVG in Amsterdam, het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam en Rijnstate in Arnhem zitten op dezelfde lijn. Ze kiezen hiervoor om te voorkomen dat mensen het coronavirus uitgerekend binnen de ziekenhuismuren oplopen.

Ook het Erasmus MC houdt vast aan alle maatregelen die eerder werden ingesteld. Wie milde klachten heeft, moet er een negatieve PCR-test kunnen tonen. Patiënten en bezoekers vanaf negen jaar moeten in het Rotterdamse ziekenhuis een mond-neusmasker op.

Dat is ook de regel in onder meer het Radboudumc in Nijmegen. Maskers van de juiste kwaliteit worden bij de ingang uitgedeeld, stoffen mondkapjes zijn niet toegestaan.

Voorzichtigheid ook nodig om besmettingen personeel te voorkomen

"Zeker in de komende maanden, waarin regels worden losgelaten, is het belangrijk om goed in de gaten te houden wat de gevolgen daarvan zijn", meldt Ziekenhuis Rivierenland. Ook dit ziekenhuis met vestigingen in Tiel en Culemborg blijft een voorzichtige lijn aanhouden.

Niet alleen voor de kwetsbare patiënten, maar ook om te voorkomen dat het ziekteverzuim onder het personeel verder stijgt. "We werken er hard aan om elke dag zo veel mogelijk mensen te kunnen onderzoeken en behandelen. Dat kunnen we alleen blijven doen als er niet te veel medewerkers ziek worden", aldus Rivierenland.

Nij Smellinghe in Drachten houdt vooralsnog alle maatregelen in stand, maar wil wel gaan bekijken welke versoepelingen eventueel mogelijk zijn. Dat moet zorgvuldig gebeuren en "daar is tijd voor nodig".

Het Groene Hart Ziekenhuis in Gouda houdt de mondkapjes en de afstandsregel, maar verruimt wel de bezoekregeling. Patiënten mogen daar vanaf vrijdag weer twee bezoekers tegelijk ontvangen. Die regel geldt overigens al langer in veel andere ziekenhuizen.