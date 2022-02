Gemiddeld zit een kwart van het personeel van huisartsenpraktijken thuis, blijkt donderdag uit een peiling van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV). De uitval is het gevolg van de hoge besmettingscijfers in de samenleving. Dat heeft ook gevolgen voor patiënten.

Uit de peiling, die werd uitgevoerd onder een representatief en doorlopend panel van zo'n duizend huisartsen, bleek dat 88 procent van de praktijken te maken heeft met uitval door ziekte en quarantaine. Per praktijk gaat het om gemiddeld een kwart van de huisartsen en andere medewerkers.

Vervanging is er ook niet altijd. Volgens de LHV was afgelopen week van alle waarnemend artsen bijna een op de vijf niet inzetbaar vanwege ziekte en quarantaine.

Het gevolg daarvan is dat er wordt overgewerkt, huisartsen taken van assistenten en praktijkondersteuners overnemen en er online consulten plaatsvinden, ziet de beroepsvereniging. In sommige gevallen wordt zorg uitgesteld of worden alleen nog spoedgevallen gezien door de huisarts.

"De hoge besmettingsgraad heeft onvermijdelijk gevolgen voor hoe huisartsenpraktijken nu bereikbaar en beschikbaar zijn. En hoe vervelend dat ook is, dat zullen ook patiënten moeten begrijpen", zegt LHV-voorzitter Mirjam van 't Veld. "Het is nu roeien met de riemen die we hebben."