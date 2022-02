Zelfs als je van COVID-19 genezen en dus niet meer besmettelijk bent, bestaat de kans dat je straks tijdelijk niet naar grote binnenevenementen kan. Per 25 februari is een testbewijs namelijk verplicht en na genezing kan zo'n test nog enkele dagen positief uitvallen. Dat legt een woordvoerder van het RIVM in gesprek met NU.nl uit.

Zo'n test is valspositief doordat met het wattenstaafje ook de laatste hardnekkige virusdeeltjes kunnen worden opgespoord. "Het is niet bekend hoe klein die kans precies is", erkent de RIVM-woordvoerder.

Per 25 februari is bij binnenevenementen met meer dan vijfhonderd bezoekers - die geen vaste zitplaats hebben - een negatief testbewijs verplicht. Zowel gevaccineerden als ongevaccineerden moeten voor binnenkomst een testbewijs tonen. Die kunnen zij krijgen na het ondergaan van een antigeentest via Testen voor Toegang.

Hoewel de kans klein is dat de laatste virusdeeltjes bij een net herstelde persoon tot een positieve testuitslag leiden, kan het de komende tijd toch met enige regelmaat voorkomen. In de afgelopen weken testten ruim anderhalf miljoen mensen positief op het virus, waarvan het grootste deel mogelijk nog virusdeeltjes bij zich draagt.

De RIVM-woordvoerder legt uit dat het in die zin een meevaller is dat Testen voor Toegang gebruikmaakt van antigeentesten. "Bij een PCR-test kan je wekenlang na een besmetting - ongeacht of je nog besmettelijk bent - een positieve testuitslag ontvangen."

Minister van Volksgezondheid Ernst Kuipers erkende dinsdagavond op de persconferentie dat er valspositieve testen tussen kunnen zitten, maar dat het met antigeentesten een veel kleiner probleem is dan met PCR-testen. "Het zijn goede testen, het is geregeld en we gebruiken ze al langere tijd", benadrukte hij.