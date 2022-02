De twijfels over het nut van mondkapjes die OMT-voorzitter Jaap van Dissel openlijk uitte, tastten het vertrouwen in het coronabeleid aan, concludeert de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) woensdag.

Toen het dragen van mondkapjes in Nederland nog niet gebruikelijk was, zei Van Dissel meerdere keren dat mondkapjes konden leiden tot schijnveiligheid en dat mensen andere coronaregels dan minder strikt zouden naleven.

Het leidde tot een lange discussie in het land en toen het kabinet in 2020 overstag ging, noemde Van Dissel dat een politieke keuze en geen wetenschappelijke.

Daarmee ondermijnde Van Dissel het publieke vertrouwen in overheidsbeleid, constateert de OVV.

Foto: ANP

Kabinet zorgde ook zelf voor dalend vertrouwen

Wat ook niet meehielp in het vertrouwen van de maatschappij in besluiten van het kabinet is dat verschillende OMT-leden soms vooruitliepen op die besluiten of een afwijkende mening gaven over die besluiten.

Het kabinet was zelf ook verantwoordelijk voor het dalende vertrouwen in het regeringsbeleid, schrijft de onderzoeksraad. Door mensen continu te wijzen op hun eigen verantwoordelijkheid "gaf dat onbedoeld ruimte aan mensen die zelf de afweging wilden maken of een maatregel wel op hun van toepassing was".

De OVV noemt als voorbeeld een persconferentie van 31 maart 2020, waarin premier Mark Rutte zei: "Wat in Nederland niet werkt is een regering die zegt: je mot dit en je moet zus."

De onderzoeksraad heeft woensdag een eerste rapport gepresenteerd waarin wordt teruggeblikt op de corona-aanpak van het kabinet.

Het is het eerste van drie rapporten en daarin staat onder meer dat de regering verpleeghuizen uit het oog verloor en dat Nederland niet goed was voorbereid op een gezondheidscrisis.