Het kabinet verloor de verpleeghuizen in de eerste fase van de coronacrisis uit het oog. Daardoor waren de gevolgen voor ouderen in verpleeghuizen "ernstig", concludeert de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) woensdag. In de verpleeghuizen voltrok zich volgens de raad een "stille ramp".

De helft van de coronasterfgevallen tot september 2020 vond plaats in een verpleeghuis. Volgens de OVV kwamen de geluiden over de zorgwekkende situatie in de verpleeghuizen onvoldoende door. De focus van het kabinet was te veel gericht op ziekenhuizen en capaciteit op de intensive care (ic).

Beschermingsmiddelen, zoals mondkapjes, waren in de beginfase van de pandemie alleen beschikbaar voor ziekenhuizen en de acute zorg. Verpleeghuispersoneel moest het vrijwel zonder doen.

Volgens het RIVM had verpleeghuispersoneel geen mondkapjes nodig, omdat het contact met bewoners vluchtig of op afstand was. De OVV concludeert dat dat niet haalbaar is, zeker als het gaat om ouderen met dementie.

De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) doet onderzoek naar grote rampen of crises, zoals nu de coronacrisis.

Aanbevelingen van de OVV worden doorgaans overgenomen door het kabinet.

Voorzitter van de raad is Jeroen Dijsselbloem, die eerder minister van Financiën was.

"Ze blijven niet op hun plek, grijpen je vast en hoesten je van dichtbij vol in je gezicht", zegt een verpleegkundige die de raad sprak. In tegenstelling tot wat in de richtlijnen stond, is de behoefte aan beschermingsmiddelen juist groot in de verpleeghuizen.

Wat ook niet bijdroeg aan de veiligheid van verpleeghuisbewoners was dat personeel met lichte klachten mocht werken zonder eerst een test te ondergaan. Het zorgde voor een gevoel van onveiligheid en er ontstond soms zelfs paniek in de verpleeghuizen.

Pas toen de ernst van de situatie in de verpleeghuizen tot het kabinet doordrong, stelde het een bezoekverbod in. Dat had dan weer een "grote sociale en psychische impact", omdat familieleden niet altijd afscheid konden nemen van hun naasten, schrijft de OVV.

De raad oordeelt dat een landelijk bezoekverbod in verpleeghuizen nooit meer ingevoerd mag worden.

Nederland niet goed voorbereid op gezondheidscrisis

De OVV is verder kritisch op de voorbereiding van Nederland op een lange gezondheidscrisis. "Nederland bleek kwetsbaar. Dat komt door de manier waarop de overheid de zorg en crisisstructuur heeft ingericht: deze bleek niet toereikend voor de aard en omvang van de crisis", legt OVV-voorzitter Jeroen Dijsselbloem uit.

Het rapport van de OVV is het eerste van in totaal drie onderzoeken naar de kabinetsaanpak van de coronacrisis.

Het tweede deel verschijnt rond de zomer; daarin is de periode september 2020 tot juli 2021 onderzocht. Voor het derde deel is onderzoek gedaan naar het laatste deel van de coronacrisis.