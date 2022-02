Nu Nederland weer volledig van het slot gaat, komt er ook meer verantwoordelijkheid voor de bescherming van kwetsbare mensen bij burgers zelf te liggen. Voor veel kwetsbaren breekt een spannende tijd aan, zeggen patiëntenverenigingen tegen NU.nl. Ze roepen mensen op zich aan de basismaatregelen tegen het coronavirus te blijven houden.

Deze versoepelingen maakte minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid) dinsdag bekend: Per direct: bezoekersregeling vervalt en thuiswerkregeling versoepeld.

Vanaf vrijdag: horeca- en cultuursector open tot 1.00 uur, mondkapjesplicht verdwijnt op veel openbare plekken, voetbalstations mogen weer vol.

Per 25 februari: coronatoegangsbewijs is niet meer verplicht, sluitingstijd horeca- en cultuursector vervalt, afstandsregel en mondkapjesplicht opgeheven.

"Het is cru gezegd, maar eigenlijk nemen we altijd al onze eigen veiligheid in acht", zegt José Verstegen, voorzitter van de Stichting voor Afweerstoornissen. Dat alles weer opengaat, maakt de situatie volgens haar extra lastig en voor veel mensen met afweerstoornissen ook angstig. "Het is niet te voorspellen hoe wij als individuen, en als kleine groep, in dat plaatje moeten bewegen."

De belangrijkste boodschap die de stichting wil uitdragen, is dat mensen toch op afstand blijven en de regels blijven naleven. "Zorg voor de kwetsbaren om je heen zoals je ook voor jezelf zou zorgen. De kwetsbare heeft er niet voor gekozen om kwetsbaar te zijn. Dat is ons overkomen en we willen ook weer leven zoals het was voor de pandemie."

Ook het Longfonds doet een beroep op de samenleving om de regels te blijven naleven én op de regering om die regels te blijven benadrukken. "Blijf ook juist nu zelf verantwoordelijkheid nemen om kwetsbaren te beschermen en leg die verantwoordelijkheid niet alleen bij de kwetsbaren zelf", zegt directeur Michael Rutgers.

Voor de allerkwetsbaarste mensen zijn de versoepelingen best wel eng, zegt ouderenbond ANBO. De bond hoopt daarom op wat sturing van de overheid. Zo gelden er straks geen maatregelen meer, maar is er nog steeds een dringend advies om je aan de basismaatregelen te houden. "Dat dringend advies zouden wij graag benadrukt zien. Dat biedt namelijk ook ruimte voor de kwetsbaarste groepen in de samenleving."

'Overheid moet zich hard blijven maken voor kwetsbaren'

Iederin, het netwerk voor mensen met een beperking of chronische ziekte, reageert kritisch op de versoepelingen. "Gedurende de hele pandemie zijn maatregelen bedoeld geweest om ook de meest kwetsbaren beschermen. Daar kan je, nu de samenleving opengaat, niet ineens mee stoppen."

Het netwerk vindt het "niet uit te leggen" dat het risico van de versoepelingen bij de kwetsbaren wordt gelegd. "De overheid houdt wat ons betreft een cruciale rol in het beschermen van mensen met een verhoogd risico vanwege beperking of chronische aandoening. Dat kan door maatregelen te treffen die mensen beschermen. Mensen wijzen op een risico waarvan zij al lang en breed doordrongen zijn, slaat natuurlijk nergens op."

Ook de Nierstichting dringt er bij minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid) op aan om zich hard te blijven maken voor kwetsbaren. "Het is belangrijk dat we als maatschappij solidair zijn. Het kan niet zo zijn dat deze verantwoordelijkheid volledig bij de kwetsbare burgers zelf ligt", aldus een woordvoerder.

"We zeggen niet dat 1,5 meter of mondkapjes hierop het antwoord zijn. Maar er moet wel ruimte zijn voor eventuele nieuwe maatregelen om deze groep te beschermen, zodat we voorkomen dat er weer opnieuw een stille ramp gebeurt door deze groep uit het oog te verliezen."