Het is op korte termijn weer mogelijk om naar landen buiten Europa te reizen. Bij terugkomst in Nederland hoeven die reizigers niet langer in quarantaine, maakte minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid) dinsdag bekend.

De coronasituatie in een land is ook niet langer alleen bepalend voor een reisadvies. Ook andere factoren, zoals de algemene veiligheidssituatie in een land, spelen weer een grote rol.

Het is hierdoor aannemelijk dat veel reisadviezen voor Europese landen binnenkort worden versoepeld. Veel landen, waaronder Duitsland, Frankrijk en Spanje hebben nu nog kleurcode geel. Dat betekent dat reizen naar dat land risico's kan inhouden.

Als het om andere redenen onveilig is in een land zal dat land nog wel steeds een strenger reisadvies meekrijgen, maar de coronasituatie is dus niet meer doorslaggevend. En vanaf 25 februari is er geen quarantaineplicht meer bij terugkomst.