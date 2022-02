De coronamaatregelen worden in drie grote stappen losgelaten, heeft minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid) dinsdag bekendgemaakt. Die stappen worden snel achter elkaar gezet, aldus de minister.

Volgens Kuipers kan de samenleving van het slot omdat we "in een nieuwe fase zijn beland". Hoewel op dit moment "meer mensen dan ooit" besmet zijn met het virus, blijft de ziekenhuisbezetting nagenoeg stabiel.

"Wat we al hoopten, blijkt te kloppen. We zijn beter bestand tegen het coronavirus dankzij vaccins en eerdere besmettingen", zei Kuipers. Daarom wegen andere belangen nu ook mee. "Alles gaat dus weer open, maar niet in één keer. Het gaat in grote stappen, die we snel achter elkaar zetten." Nederland neemt daarmee volgens Kuipers wel een risico.

Bij die stappen wordt "uiteraard" oog gehouden voor de kwetsbaren in de samenleving, benadrukte de minister. Hij beaamde dat het een "spannende tijd" is voor mensen in risicogroepen. "Zij moeten extra voorzichtig blijven, en anderen moeten rekening met hen houden", aldus de bewindsman. "De kans dat je besmet raakt is groot, dus ook de kans dat je het virus overdraagt op iemand met een kwetsbare gezondheid."

Eerste stap per direct genomen

Per direct komt de bezoekersregeling van maximaal vier gasten per dag te vervallen. Ook het thuiswerkadvies wordt versoepeld. De volgende stap wordt op 18 februari genomen, wanneer de horeca- en cultuursector tot 1.00 uur open mag blijven. Ook verdwijnt die dag de mondkapjesplicht op een aantal locaties.

De laatste en grootste stap wordt een week later, op 25 februari, genomen. Dan komt de verplichte sluitingstijd voor horeca en de cultuursector te vervallen, evenals de regel om 1,5 meter afstand te houden.

De basismaatregelen thuisblijven bij klachten, het wassen van handen, hoesten in de elleboog en goede ventilatie van ruimtes blijven voorlopig nog wel gelden.

Op 15 maart kijkt het kabinet of de resterende coronamaatregelen kunnen worden opgeheven. Het gaat daarbij om de mondkapjesplicht in het openbaar vervoer, of het thuiswerkadvies helemaal kan worden ingetrokken en de verplichte negatieve coronatest voor binnenevenementen.