Minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid) hield dinsdagavond een coronapersconferentie. De bewindsman kondigde een groot pakket met versoepelingen aan. In dit artikel beantwoorden we vragen die jullie instuurden via ons reactieplatform NUjij.

Waarom treuzelt het kabinet zo met het afschaffen van alle maatregelen?

Kort gezegd: dat komt door de onzekerheid over de fase van de pandemie waarin Nederland zich bevindt. Daarnaast houden bewindslieden en epidemiologen de druk op de zorgketen in het vizier.

Zowel het OMT als het ministerie én onafhankelijke experts weten namelijk niet of de zogeheten coronapiek al is gepasseerd. De piek is het moment in een coronagolf waarop de grootste aantallen besmettingen worden gemeld met als gevolg dat de druk op de zorg snel toeneemt.

Uit het laatste OMT-advies aan het kabinet blijkt dat de besmettingspiek mogelijk ergens volgende week bereikt is. Het hoogtepunt van de ziekenhuisbezetting wordt pas rond begin maart verwacht. Dat zijn echter verwachtingen, waardoor voorzichtigheid geboden blijft.

Hoe gaat het nu als je symptomen hebt?

Zolang de coronacijfers als gevolg van de omikronvariant nog stijgen, kan de huidige manier van testen blijven bestaan. Dat betekent dat iedereen naar de GGD-teststraten kan, maar dat niet-risicogroepen wordt aangeraden eerst een zelftest te doen.

In de volgende fase zou de GGD-teststraat volgens het OMT alleen nog moeten worden gebruikt voor kwetsbare mensen met symptomen en mensen die in aanraking komen met kwetsbare personen.

Ook in het geval van een uitbraak in een instelling en het verkrijgen van een coronatoegangsbewijs moeten de GGD-testen dan beschikbaar zijn. Andere mensen kunnen een zelftest gebruiken en hoeven bij een positieve testuitslag niet meer naar de GGD.

Gelden de 1G-maatregelen nu voor evenementen?

Het kabinet wil per volgende week vrijdag van de coronapas af. Wel moet iedereen voor grote binnenevenementen zonder vaste zitplaats met meer dan vijfhonderd bezoekers eerst een coronatest ondergaan.

Volgens de NOS wordt de coronapas alleen nog van stal gehaald als er een situatie ontstaat waarin die echt toegevoegde waarde heeft. Wel kan een coronatoegangsbewijs nog nodig zijn om naar het buitenland te reizen, omdat andere landen dat als voorwaarde stellen.

Hoe groot is de kans dat we over een paar maanden weer een lockdown kunnen verwachten?

Het kabinet en het OMT lijken daar niet van uit te gaan. Premier Mark Rutte zei afgelopen vrijdag in gesprek in het radioprogramma Met het Oog op Morgen wel dat hij niet kan uitsluiten dat er "over een maand weer ergens in de wereld een variant opduikt die wel weer tot heel veel ziekenhuisopnames en mogelijk veel maatregelen leidt".

Maar het lijkt niet in de lijn der verwachtingen te liggen, beaamde ook minister Kuipers dinsdag op de persconferentie.

Waar komt het tijdstip voor sluiting van de horeca om 1.00 uur vandaan?

Vanaf vrijdag 18 februari kunnen alle locaties in ons land weer open tot 1.00 uur. Het coronatoegangsbewijs (3G) blijft nog tot 25 februari gelden op alle locaties waar die nu al getoond moet worden.

Vanaf vrijdag 25 februari gelden weer de normale openingstijden en vervalt het coronatoegangsbewijs (3G) op locaties waar minder dan vijfhonderd mensen binnen zijn, de verplichte 1,5 meter afstand, het dragen van een mondkapje bij verplaatsing in de horeca, in het onderwijs of in de winkel, een maximaal aantal bezoekers en een vaste zitplaats in bijvoorbeeld de horeca.

Hoe zit het met de reisbeperkingen? Worden veel landen in de wereld nu ook voor Nederland groen/geel?

De coronasituatie in een land is niet langer doorslaggevend voor de kleur van het reisadvies van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Alle veiligheids- en gezondheidsrisico’s wegen weer mee. Dat maakt reizen naar landen buiten Europa op korte termijn weer mogelijk. De quarantaineplicht bij terugkomst in Nederland vervalt vanaf 25 februari.

Het advies aan reizigers blijft: ga goed voorbereid op reis. Corona is niet weg. Er gelden nog altijd maatregelen in het buitenland. Denk aan testverplichtingen, QR-codes en mondkapjes. Dus lees nog steeds het hele reisadvies op www.wijsopreis.nl of in de Reisapp van Buitenlandse Zaken: voordat je boekt, vlak voor vertrek en tijdens de reis.

Vervalt de mondkapjesplicht vanaf 25 februari ook in het openbaar vervoer?



Nee. Ook na 25 februari is het nog verplicht om een mondkapje te dragen in het openbaar vervoer en op de luchthaven.

Op 15 maart beoordeelt het kabinet onder andere de nog geldende mondkapjesplicht in het ov, het verplichte testen voor toegang (1G) en het thuiswerkadvies.

Het advies blijft om, waar mogelijk, ook op andere plekken in de samenleving afstand te houden of mondkapjes te dragen. "Dit is heel verstandig, corona is nog niet weg", beklemtoonde Kuipers dinsdagavond.

Is er voldoende testcapaciteit voor 1G?

Volgens minister Kuipers wel. "Ja, er is voldoende capaciteit", stelde hij. "En tests kunnen nu worden afgenomen op negenhonderd locaties. We kunnen meer dan 500.000 testen per dag aan. Daar wordt op dit moment pas 10 procent van gebruikt."

Hij plaatst wel de kanttekening dat alleen mensen moeten gaan testen die bijvoorbeeld naar een evenement willen. "Niet alle inwoners van carnavalsgemeenten moeten vragen of ze kunnen testen voordat ze carnaval gaan vieren", aldus de bewindsman.

Kan iemand die net besmet is geweest per ongeluk toch nog positief testen zonder besmettelijk te zijn?

Dat risico is er, beaamde minister Kuipers. "Zeker met een PCR-test is dat een mogelijkheid. Met antigeentests geldt dat minder. Maar het zijn voor het overgrote deel goede testen, we gebruiken ze al langere tijd."

Kuipers verwees voor meer toelichting naar het RIVM.

De samenleving gaat open. Maar er is nog steeds een grote groep mensen met een slecht functionerend immuunsysteem. Wat doet de overheid om deze kwetsbare personen te helpen?

De minister beklemtoonde dinsdagavond dat dit voor deze groep inderdaad "een zorgelijke periode kan zijn. Ik roep andere mensen met nadruk op voorzichtig te zijn. Als je omgaat met kwetsbare mensen: wees extra voorzichtig. Doe bijvoorbeeld een zelftest."

Om deze groep te helpen blijft ook - voorlopig - een mondkapjesverplichting in het ov en op het vliegveld. "Maar dit is een gezamenlijke verantwoordelijkheid", herhaalde Kuipers nogmaals.