Zonder boostervaccinaties zou het aantal ziekenhuisopnames tussen 25 januari en 9 februari bijna twee keer zo groot zijn geweest, stelt het RIVM dinsdag. In die periode werden er 1.746 personen opgenomen met COVID-19, maar zijn naar schatting van het instituut 1.620 opnames voorkomen.

Vanaf eind januari nam het aantal positieve coronatests in Nederland explosief toe, met uitschieters naar 100.000 per dag. Ook het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen nam toe, maar veel minder dan bij eerdere golven. Dat komt mede doordat de omikronvariant van het coronavirus minder ziekmakend is, maar volgens het RIVM ook doordat de boosterprik extra bescherming biedt.

Van de 1.746 personen die van 26 januari tot en met 8 februari in het ziekenhuis werden opgenomen, waren 780 niet gevaccineerd, 626 personen hadden de basisserie (eerste twee prikken of één prik van Janssen) afgerond en 340 personen hadden na de basisserie een boosterprik ontvangen.

Het RIVM berekent dat de effectiviteit van de coronavaccins tegen ziekenhuisopname in de periode van 26 januari tot en met 8 februari uitkwam op 92 procent na de booster en 55 procent na basisvaccinatie. Vaccinatie beschermt daarmee minder goed tegen de omikronvariant dan tegen de eerdere deltavariant van het coronavirus, maar nog altijd veel meer dan zonder vaccinatie.

Kans op ziekenhuisopname 12 keer kleiner, kans op ic-opname 50 keer kleiner

De kans op ziekenhuisopname na een boostervaccinatie was volgens het RIVM ruim twaalf keer kleiner dan zonder vaccinatie. Na vaccinatie met alleen de basisserie was de kans op ziekenhuisopname ruim twee keer kleiner dan zonder vaccinatie.

De boostervaccinatie is nog effectiever tegen ic-opname. De kans op een ic-opname na een boostervaccinatie is vijftig keer kleiner dan de kans op opname zonder vaccinatie. Na vaccinatie met alleen de basisserie is de kans op ic-opname vier keer kleiner dan zonder vaccinatie.

Ongeveer 61 procent van de Nederlanders die ervoor in aanmerking komt, heeft inmiddels een boosterprik gehad. De laatste weken worden nog maar betrekkelijk weinig boosterprikken gezet.