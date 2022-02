Als de omikronpiek voorbij is en het aantal besmettingen een dalende lijn vertoont, hoeven alleen kwetsbaren nog in de GGD-teststraten te worden getest, schrijft het OMT in een advies (pdf) aan de overheid. Voorwaarde is dat zelftests dan voor iedereen gratis beschikbaar moeten zijn.

In het document beschrijft het OMT op wat voor manier het kabinet het testen op corona de komende tijd zou kunnen inrichten. Zolang de coronacijfers als gevolg van de omikronvariant nog stijgen, kan de huidige manier van testen blijven bestaan. Dat betekent dat iedereen naar de GGD-teststraten kan, maar dat niet-risicogroepen eerst wordt aangeraden een zelftest te doen.

In de volgende fase zou de GGD-teststraat volgens het OMT alleen nog moeten worden gebruikt voor kwetsbare mensen met symptomen en mensen die in aanraking komen met kwetsbare personen. Ook in het geval van een uitbraak in een instelling en het verkrijgen van een coronatoegangsbewijs moeten de GGD-testen dan beschikbaar zijn. Andere mensen kunnen een zelftest gebruiken en hoeven bij een positieve testuitslag niet meer naar de GGD.

Op de lange termijn zou overgegaan kunnen worden naar een systeem waarin de GGD alleen nog test bij bijvoorbeeld een uitbraak in een instelling. In andere gevallen is een zelftest dan voldoende, vindt het OMT. Na de pandemie zou ook het gebruik van zelftests niet meer nodig zijn.

Teststructuur moet niet te snel worden afgebouwd

Als het kabinet naar de tweede fase wil, moeten zelftests wel voor iedereen gratis beschikbaar zijn, vindt het OMT. Die oproep deed het adviesorgaan al eerder, omdat zo de drempel om je te laten testen lager wordt. Het kabinet gaf vervolgens aan daar niet in mee te gaan, omdat zelftests "niet worden beschouwd als een publieke voorziening".

Daarnaast benadrukt het OMT dat er duidelijke communicatie moet komen over wat iemand moet doen na een positieve zelftest. Ook moet de teststructuur niet te snel worden afgebouwd én weer snel op te schalen zijn, bijvoorbeeld als er een nieuwe variant van het virus rondgaat.

Wat het kabinet gaat doen met het advies van het OMT is nu nog niet duidelijk. Dinsdagavond houdt minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid) een persconferentie over de coronamaatregelen.