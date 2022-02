De coronapas gaat per 25 februari in de ijskast, maar daarmee is de kritiek op de gevoelige maatregel niet weg. Minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid) gaf dinsdag tijdens zijn coronapersconferentie geen duidelijkheid over de definitieve afschaffing - of juist mogelijke terugkeer - van het coronatoegangsbewijs.

Het kabinet streeft ernaar om besmettingscijfers als indicatie te nemen om de touwtjes weer strakker aan te trekken, zei Kuipers op de persconferentie. Op die manier moeten verschillende sectoren "zo veel mogelijk en zo lang mogelijk" openblijven.

De QR-code is vanaf 25 februari niet meer nodig in de horeca, de sportschool of het theater, maar dat wil niet zeggen dat de maatregel definitief is verdwenen. Het kabinet kan de coronapas weer van stal halen als het daar aanleiding toe ziet, zei Kuipers. Duidelijkheid over welke factoren daarbij leidend zijn, gaf de minister niet.

Als hoge besmettingscijfers niet leiden tot veel ziekenhuisopnames, is dat volgens Kuipers geen reden om de coronapas weer in te voeren. "Maar als ze leiden tot heel veel uitval van personeel en we daardoor problemen krijgen, kan dat wel een factor zijn."

Dat het kabinet van tevoren niet duidelijk maakt welke cijfers of factoren belangrijk zijn om de inzet van de coronapas te rechtvaardigen, leidt tot opstapelende kritiek.

De mogelijke terugkeer van de coronapas "hangt van de situatie af", waren de woorden waarmee Kuipers alle deuren openhield. Dat betekent dat het kabinet zo kan besluiten om 3G weer in te voeren. Wie geen boosterprik neemt en in het afgelopen half jaar niet besmet is geweest, is dan opnieuw praktisch uitgesloten van het openbare sociale leven.

Ook in de Tweede Kamer leven zorgen dat het kabinet de gevoelige maatregel zo weer uit de gereedschapskist kan halen. Of de Kamerleden helemaal van de coronapas af willen en de maatregel dus ook niet achter de hand willen houden, zal woensdag moeten blijken. Dan debatteren zij met Kuipers over de aangekondigde versoepelingen.

CoronaCheck blijft voor testen bij grote evenementen

Het besluit dat de coronapas voorlopig verdwijnt, volgt op recent onderzoek van de TU Delft. Dat wees uit dat een coronapas gebaseerd op 3G (gevaccineerd, genezen of getest) en 2G (alleen gevaccineerd of genezen) op dit moment weinig toevoegt.

Het kabinet haalt wel een nieuwe maatregel tevoorschijn: 1G. Op binnenlocaties waar meer dan vijfhonderd mensen samenkomen die geen vaste zitplek hebben, moet iedereen een negatieve testuitslag laten zien - gevaccineerd of niet. De CoronaCheck-app blijft daarmee ook in gebruik.

Ook de 1G-maatregel is niet gebaseerd op nieuw wetenschappelijk onderzoek, zei Kuipers. Dat het kabinet deze stappen wil zetten, is gebaseerd op het dalende aantal besmettingen en de stabiele ziekenhuiscijfers.