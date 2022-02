BA.2, een subvariant van de omikronvariant van het coronavirus, is sinds deze week de meest voorkomende coronavariant in Nederland. Bij een meerderheid van de positieve coronatests was sprake van de subvariant, meldt het RIVM dinsdag.

In het kort: wat is een subvariant en wat is BA.2? De oorspronkelijke omikronvariant kreeg de wetenschappelijke naam B.1.1.529. Die variant heeft drie subvarianten die allemaal onder de noemer 'omikron' worden geschaard: BA.1, BA.2 en BA.3.

Dat komt doordat de subvarianten genetisch veel overeenkomsten hebben met de oorspronkelijke omikronvariant B.1.1.529.

BA.1 was tot deze week dominant, maar BA.2 is sinds half december in opkomst in Nederland. BA.2 verschilt van BA.1 in aantal en type mutaties, onder meer in het spike-eiwit.

BA.3 is wereldwijd pas in enkele landen ontdekt. In de meeste gevallen ging het om besmettingen in Polen en de Verenigde Staten.

Het RIVM vertelde begin deze maand al aan NU.nl dat de BA.2-subvariant van omikron snel dominant zou worden, omdat die besmettelijker is dan de 'klassieke' omikronvariant (B.1.1.529).

De BA.2-variant verschilt van de omikronvariant BA.1 in onder andere het spike-eiwit, de stekeltjes van het virus. Gegevens uit het Verenigd Koninkrijk en Denemarken wijzen erop dat BA.2 zich binnen huishoudens veel makkelijker verspreidt dan BA.1.

Ondanks de opkomst van de meer besmettelijke subvariant, daalde het aantal positieve testen in Nederland afgelopen week met een vijfde.

Er zijn op dit moment geen aanwijzingen dat BA.2 mensen zieker maakt dan BA.1. Het aantal ziekenhuisopnames als gevolg van een coronabesmetting daalde afgelopen week net als het aantal positieve tests met ongeveer een vijfde.

BA.2 ook in andere landen (bijna) dominant

In sommige landen, zoals Denemarken, zorgde BA.2 al voor de meeste infecties. Daar verdrong BA.2 de oorspronkelijke BA.1-variant in rap tempo. Dat kwam volgens RIVM-baas Jaap van Dissel vanwege meerdere superspreadevents daar.

Maar ook in India, het VK, Duitsland en in de Filipijnen komt BA.2 steeds vaker voor. De WHO sprak maandag de verwachting uit dat BA.2 uiteindelijk overal dominant zal worden.

Het is heel gebruikelijk dat er subvarianten van virussen ontstaan. Zo had de deltavariant ruim tweehonderd subvarianten. BA.2 werd echter scherp in de gaten gehouden vanwege de mogelijke gevolgen voor de snelheid van de verspreiding.

BA.2 wordt ook wel de "sluipende omikronvariant" genoemd, omdat de subvariant door de mutaties minder makkelijk te identificeren zou zijn bij een positieve PCR-test. Volgens het RIVM betekent dat echter niet dat de variant zorgt voor meer valsnegatieve testuitslagen (mensen testen dan negatief, maar zijn wél besmettelijk of ziek).