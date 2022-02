Minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid) kondigt vanavond opnieuw een reeks versoepelingen aan. Over tien dagen wil hij zelfs van vrijwel alle maatregelen af zijn. Dat riep vragen op bij gebruikers van ons discussieplatform NUjij. Waarom wil het kabinet tot die tijd nog wel de virusverspreiding enigszins beperken?

Kort gezegd: dat komt door de onzekerheid over de fase van de pandemie waarin Nederland zich bevindt. Of zoals het ministerie van Volksgezondheid en het Outbreak Management Team (OMT) schrijven: de huidige epidemiologische situatie. Daarnaast houden bewindslieden en epidemiologen de druk op de zorgketen in het vizier.

Zowel het OMT als het ministerie én onafhankelijke experts weten namelijk niet of de zogeheten coronapiek al is gepasseerd. De piek is het moment in een coronagolf waarop de grootste aantallen besmettingen worden gemeld met als gevolg dat de druk op de zorg snel toeneemt.

Uit het laatste OMT-advies aan het kabinet blijkt dat de besmettingspiek mogelijk ergens volgende week bereikt is. Het hoogtepunt van de ziekenhuisbezetting wordt pas rond begin maart verwacht. Dat zijn echter verwachtingen, waardoor voorzichtigheid geboden blijft.

Onduidelijkheid over coronapiek leidt tot voorzichtigheid

Het is volgens de deskundigen namelijk erg belangrijk om vast te stellen of de piek al wel of niet gepasseerd is. Versoepelen vóór een piek heeft namelijk een veel groter effect op de ziekenhuisbezetting dan wanneer er versoepeld wordt ná de besmettingspiek, schrijft het OMT.

Dat zit zo: tijdens een coronapiek bouwen veel Nederlanders natuurlijke bescherming op tegen het coronavirus. Als na een coronapiek versoepeld wordt, zijn veel mensen dus goed beschermd tegen eventuele nieuwe besmettingen en is de kans dat zij ernstig ziek raken een heel stuk kleiner.

Als vóór een coronapiek wordt versoepeld, hebben veel mensen de natuurlijke immuniteit nog niet. Zij lopen het risico om versneld besmet te raken doordat het aantal contactmomenten snel stijgt. En dat kan leiden tot snel toenemende druk in de zorg, beargumenteert het OMT. De natuurlijke immuniteit helpt dus om verdere besmettingen bij nieuwe versoepelingen te beteugelen.

Mildere omikronvariant blijkt meevaller, maar heeft een valkuil

Dat het überhaupt mogelijk is om te versoepelen terwijl er tienduizenden besmettingen per dag plaatsvinden, heeft te maken met de opkomst van de omikronvariant van het coronavirus. Die variant is flink milder dan zijn voorgangers, met als gevolg dat er zelfs met de huidige besmettingsaantallen minder ziekenhuisopnames zijn.

Er is wél een ander soort druk op de zorg bij gekomen. Door de vele besmettingen moeten veel mensen in isolatie of quarantaine. Dat zorgt ervoor dat het ziekteverzuim - en dus het personeelstekort - fors is toegenomen.

Dat het aantal ziekenhuispatiënten afneemt, betekent dus niet dat de zorg uit de malaise is. Het kan immers zijn dat er ook veel minder mensen zijn om die patiënten te verzorgen. "Ook in dit verband is het belangrijk om te weten of het aantal infecties op of over de piek is", schrijft het OMT.

Vooralsnog zetten de experts dus in op een coronapiek die ergens volgende week gepasseerd wordt. En dat heeft het kabinet in de gaten: de bewindslieden willen namelijk doorpakken en volgende week vrijdag de coronapas van tafel vegen, schrijven RTL Nieuws, AD en de NOS.

Waarom er alsnog gewaakt wordt voor omikron, hoewel die coronavirusvariant milder is Onderzoekers weten nog niet alles over de omikronvariant. Wat wel bekend is: de variant is veel besmettelijker, maar wel veel minder ziekmakend.

Een mildere virusvariant kan alsnog leiden tot meer opnames. Hoe dat zit, leggen we in simpele voorbeelden hier uit.

Omikron blijkt echter dermate minder ziekmakend, dat zelfs bij een exploderend aantal besmettingen er minder ziekenhuisopnames zijn dan bij bijvoorbeeld een veel kleinere coronagolf met de deltavariant van het virus.

RIVM-topman Jaap van Dissel gaf daarom al eerder toe dat de eerste RIVM-rekenmodellen te pessimistisch waren.