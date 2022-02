Het kabinet wil per volgende week vrijdag van de coronapas af, melden het AD, RTL Nieuws en de NOS dinsdag op basis van ingewijden. Wel moet iedereen voor grote binnenevenementen zonder vaste zitplaats met meer dan vijfhonderd bezoekers eerst een coronatest ondergaan.

Verbetering: in een eerdere versie van dit bericht stond dat 1G voor álle grote evenementen zou gaan gelden, dus ook buiten. Dat klopt niet: het gaat alleen om binnenevenementen.

Volgens de NOS wordt de coronapas alleen nog van stal gehaald als er een situatie ontstaat waarin die echt toegevoegde waarde heeft. Wel kan het zijn dat een coronatoegangsbewijs nog nodig is om naar het buitenland te reizen, omdat andere landen dat als voorwaarde stellen.

Het kabinet kiest voor de afschaffing van het coronatoegangsbewijs. Het OMT erkent dat 3G een gering effect heeft, maar zag nog wel heil in de pas, vooral in combinatie met de boosterprik. Op plekken waar een coronapas verplicht is kunnen andere maatregelen, zoals mondkapjes en de anderhalvemeterregel, worden losgelaten. Het kabinet heeft besloten om zowel de coronapas als die andere maatregelen per 25 februari af te schaffen.

Volg dit onderwerp Volgen Ontvang meldingen bij belangrijk nieuws over de coronapas

Minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid) gaat vanavond om 19.00 uur op de coronapersconferentie vrijwel zeker bekendmaken dat de meeste coronamaatregelen per 25 februari opgeheven worden. Zo verdwijnt de mondkapjesplicht vrijwel overal. Het mondmasker is dan alleen nog maar verplicht in het openbaar vervoer en in het vliegtuig. Maandag gaf het Outbreak Management Team (OMT) alvast groen licht.

Premier Mark Rutte is niet bij de coronapersconferentie, want hij heeft dinsdagavond een debat in de Eerste Kamer. Volgens RTL Nieuws is de verwachting in Den Haag dat dit de laatste coronapersconferentie zal zijn.