Het kabinet heeft besloten om bijna alle coronaregels los te laten. Eerst komt er nog een week van versoepelingen en vervolgens gaan de meeste maatregelen overboord. Dat maakte minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid) dinsdagavond bekend op zijn persconferentie. Een overzicht van de versoepelingen.

Per direct

Het thuiswerkadvies wordt versoepeld. Het advies wordt nu om thuis te werken als dat kan. Wie toch naar zijn werkplek moet, wordt gevraagd dat te beperken tot maximaal de helft van de tijd.

Het advies om thuis maximaal vier gasten per dag te ontvangen vervalt. Iedereen mag weer onbeperkt bezoek over de vloer krijgen.

Per vrijdag 18 februari

De horeca en cultuursector mogen hun deuren vanaf 18 februari openhouden tot 1.00 uur. Dat geldt voor cafés en restaurants, maar ook voor bijvoorbeeld voetbalstadions en theaters.

Het coronatoegangsbewijs blijft nog heel even. Op plekken waar een coronapas nodig is, zoals in een bioscoop of stadion, hoeven bezoekers geen 1,5 meter afstand meer te houden.

De mondkapjesplicht verdwijnt op veel openbare plekken. Zoals in supermarkten, bioscopen en theaters. Op locaties voor maximaal vijfhonderd personen vervalt ook de vaste zitplaats. Bij locaties met meer dan vijfhonderd bezoekers is een vaste zitplaats en mondkapje wel verplicht.

De voetbalstadions mogen weer vol. Het publiek moet wel een coronapas tonen, een mondkapje dragen en op de tribune is een zitplaats verplicht.

Na een positieve test moet je nog maar vijf dagen in isolatie blijven. Je moet vervolgens minimaal 24 uur klachtenvrij zijn om het huis weer te mogen verlaten.

Het advies om thuis maximaal vier personen uit te nodigen vervalt. Foto: ANP

Per vrijdag 25 februari

Het coronatoegangsbewijs verdwijnt. De coronapas met QR-code heb je nog wel nodig bij veel (vlieg)reizen naar het buitenland.

De vroegere sluitingstijden in de horeca en cultuur vervallen. De kroeg, het theater en de bioscoop mogen zelf weer bepalen tot hoe laat ze open zijn.

De afstandsregel verdwijnt. Het verplicht 1,5 meter afstand houden is niet meer nodig.

De mondkapjesplicht vervalt. Het mondmasker dien je alleen nog op te zetten in het vliegtuig en openbaar vervoer.

Voor grote evenementen binnen met veel bezoekers gaat 1G gelden. Die zijn dan alleen toegankelijk na een negatieve testuitslag. Het gaat om indoorfestivals en andere evenementen binnen met meer dan vijfhonderd bezoekers. In een voetbalstadion bijvoorbeeld gelden dus geen coronarestricties meer. Het geldt ook niet voor doorstroomlocaties als congressen en beurzen.

Basisregels als thuisblijven bij klachten, handen wassen, hoesten in de elleboog en ruimtes goed ventileren blijven van kracht. Dat geldt ook voor testen en thuisblijven bij coronaklachten.

Lees alle regels nog eens na op de website van Rijksoverheid.