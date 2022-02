Minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid) gaat vanavond op de coronapersconferentie vrijwel zeker bekendmaken dat de meeste coronamaatregelen per 25 februari opgeheven worden. Hieronder een overzicht van de versoepelingen die je kunt verwachten. Maandag gaf het Outbreak Management Team (OMT) alvast groen licht.

De horeca en cultuursector zouden vanaf vrijdag hun deuren mogen openhouden tot 1.00 uur. Op plekken waar nu een coronatoegangsbewijs nodig is, zoals in een bioscoop of stadion, hoeven bezoekers straks geen 1,5 meter afstand meer te houden.

Ook de mondkapjesplicht verdwijnt op die plekken. Op locaties voor maximaal vijfhonderd personen vervalt de vaste zitplaats.

Het kabinet wil het thuiswerkadvies versoepelen naar maximaal de helft van de tijd.

Per 25 februari wil het kabinet ook de anderhalvemeterregel schrappen. Basisregels, zoals thuisblijven bij klachten, handen wassen, hoesten in de elleboog en ruimtes goed ventileren, moeten volgens het OMT van kracht blijven.

Vanaf 25 februari gaat voor festivals en evenementen met veel bezoekers 1G gelden. Die zijn dan alleen toegankelijk na een negatieve testuitslag.

Los daarvan is het de vraag wat er met de coronapas gebeurt. Afgelopen weken klonk veel kritiek op de pas. Die heeft namelijk in de huidige vorm (3G, dus toegang voor wie genezen, negatief getest of gevaccineerd is) nauwelijks effect op het beperken van het aantal nieuwe besmettingen. De NOS meldde maandag op basis van Haagse bronnen dat het coronatoegangsbewijs verdwijnt, maar tot dusver is dat het enige medium dat dit nieuws bracht. Stel dat de coronapas hier inderdaad niet meer wordt gebruikt, dan kan een QR-code nog wel noodzakelijk zijn om te voldoen aan regels in het buitenland.

OMT verwacht beperkt effect op ziekenhuisbezetting

In het OMT-advies laten de experts weten dat de voorgenomen versoepelingen waarschijnlijk "slechts een beperkt effect hebben op de piekbezetting in de ziekenhuizen en op de intensive care (ic)".

De versoepelingen zijn daarom verantwoord, concludeert het OMT. Maar de deskundigen plaatsen daarbij wel de kanttekening dat een nieuwe virusvariant ervoor kan zorgen dat de maatregelen weer ingevoerd moeten worden.