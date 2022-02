Het is goed denkbaar dat later dit jaar helemaal geen coronaregels meer nodig zijn, zegt minister van Volksgezondheid Ernst Kuipers maandag. "Daar zou ik sterk rekening mee houden." Maar daarvoor moet volgens de minister wel eerst het aantal besmettingen omlaag.

Deze regels worden deze week waarschijnlijk versoepeld De horeca en cultuursector zouden vanaf vrijdag hun deuren mogen openhouden tot 1.00 uur.

Op plekken waar nu een coronatoegangsbewijs nodig is, zoals in de bioscoop of een stadion, hoeft straks geen 1,5 meter afstand meer gehouden te worden. Ook de mondkapjesplicht verdwijnt op die plekken.

Op locaties voor maximaal vijfhonderd personen vervalt daarnaast de vaste zitplaats.

Kuipers is optimistisch dat de druk op de zorg ondanks het grote aantal besmettingen relatief laag blijft. Vorige week liet hij in een brief aan de Kamer weten welke maatregelen het kabinet wil versoepelen. Maandag sprak hij met een aantal andere kabinetsleden over de versoepelingen.

Er ligt inmiddels een advies van het Outbreak Management Team (OMT) over de versoepelingen, maar daar wilde de bewindsman nog niets over kwijt. Volgens ingewijden zou het OMT geen bezwaar hebben tegen het versoepelen. Maandagavond overlegt minister Dilan Yesilgöz van Justitie nog met de burgemeesters in het Veiligheidsberaad.

Dinsdagavond kondigt Kuipers aan welke maatregelen het kabinet officieel loslaat. Het wordt de eerste persconferentie van de minister zonder premier Mark Rutte. Tijdens de coronapersconferentie zal ook vooruitgekeken worden naar de nabije toekomst.

In de komende maand worden waarschijnlijk de meeste coronamaatregelen geschrapt, naar verwachting te beginnen met het vervallen van de afstandsregels vanaf 25 februari. Kuipers heeft het OMT ook om een advies gevraagd voor het 1G-beleid, waarmee grote samenkomsten in binnenruimtes weer mogelijk zouden worden. Daarmee zou mogelijk ook de nachthoreca weer heropend kunnen worden.