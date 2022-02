Het Openbaar Ministerie (OM) stopt met het onderzoek naar Stichting Viruswaarheid van coronascepticus Willem Engel. Dat onderzoek werd onder meer uitgevoerd na berichten over een lening die de stichting aan Engel zou hebben verstrekt. Uit het onderzoek van het OM is gebleken dat het gedoneerde geld wordt gebruikt voor waar de stichting voor is opgericht.

Het OM startte eind oktober een onderzoek naar Stichting Viruswaarheid. De stichting trok de aandacht van het OM na een rechtszaak met ING, dat een rekening van de protestgroep had geblokkeerd. Reden daarvoor was dat Engel 50.000 euro van de stichting had geleend om een stuk grond op Ibiza aan te kunnen schaffen.

Het belang van het onderzoek was de bescherming van de donateurs, benadrukt het OM maandag. "Uit het onderzoek is gebleken dat de donateurs erop kunnen vertrouwen dat het geld dat ze bijeen hebben gebracht gebruikt wordt voor waar de stichting is voor opgericht." Hoewel het verstrekken van de lening in strijd was met de statuten van de stichting, is de lening van Engel inmiddels geheel terugbetaald.

Er werden verder geen onregelmatigheden gevonden. "Het OM concludeert dat op grond hiervan geen verdere civiele stappen tegen de stichting en/of bestuurder(s) noodzakelijk zijn."