De Gezondheidsraad maakt zich zorgen over de mentale klachten die zijn ontstaan tijdens de coronapandemie, schrijft de raad maandag in een nieuw rapport. Vooral jongvolwassenen, ouderen en mensen in een beroep dat onder druk kwam te staan, zoals zorgpersoneel, hebben vaker last van mentale klachten.

Ook kregen mensen tijdens de pandemie te maken met omstandigheden die de kans op mentale problemen hebben vergroot. Zo zijn mensen hun baan kwijtgeraakt, ontstonden er onveilige thuissituaties en bouwden scholieren en studenten leerachterstanden op.

Bij veel ouderen was er een toename in emotionele eenzaamheid te zien. Jongeren kampten vooral met eenzaamheid, angst en depressieve gevoelens. Bepaalde beroepsgroepen, zoals zorgpersoneel, kregen in toenemende mate te maken met burn-outklachten en stress.

Volgens de Gezondheidsraad zullen de klachten bij een deel van de bevolking de vanzelf weer verdwijnen, maar bij een ander deel is er kans dat de klachten langer aanhouden. De raad weet niet hoe groot die groep is, maar adviseert staatssecretaris Maarten van Ooijen (Volksgezondheid) om te zorgen voor effectieve laagdrempelige hulp en om kwetsbare groepen te ondersteunen.

Het rapport van de Gezondheidsraad is vooral een bevestiging van het beeld dat al langer bestaat. De raad komt niet met grootscheepse nieuwe oplossingen.

Meer onderzoek nodig naar langdurige covid

De Gezondheidsraad vraagt maandag in een tweede rapport ook aandacht voor de mensen die na een coronabesmetting kampen met langdurige covid. Een deel van die groep heeft soms maanden na een besmetting nog te maken met klachten als vermoeidheid, kortademigheid, hoofdpijn, reukverlies en spierpijn.

Volgens de raad is meer onderzoek nodig om in kaart te brengen hoe vaak dit bij patiënten na een coronabesmetting optreedt. Daarmee kunnen dan ook de mogelijke oorzaken en risicofactoren in kaart worden gebracht voor preventie, diagnostiek en behandeling.

Denk jij aan zelfdoding? Je bent niet alleen. Neem contact op met 113 Zelfmoordpreventie via www.113.nl of bel 113 (lokaal tarief) of 0800-0113 (gratis).