Het RIVM maakte in februari 2020 al verschillende scenario's op rondom het destijds nog vrij onbekende coronavirus, waarin ook rekening werd gehouden met "catastrofale" gevolgen van het virus. Dat blijkt uit duizenden e-mails die het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft vrijgegeven. Die scenario's werden toen nog niet met het publiek gedeeld, blijkt zondag uit een analyse van NOS.

In het 1.290 pagina's tellende document, dat het ministerie recent vrijgaf, valt onder meer te lezen dat een RIVM-medewerker op 9 februari schrijft dat "de impact van een nCov-epidemie (de coronapandemie, red.) uitkomt op een classificatie als ernstige tot catastrofale bedreiging voor de nationale veiligheid". Dat concludeert de geanonimiseerde persoon op basis van openbare informatie over het virus, maar de risicoanalyse die daarbij hoort "is niet in het publieke domein te vinden".

Die catastrofale bedreiging was een van de meest ernstige scenario's waarmee het RIVM aan het begin van de coronacrisis rekening hield. In een algemene reactie zegt het RIVM dat er in de vrijgegeven mails sprake is van "het doornemen van verschillende mogelijke scenario's". Daarbij worden volgens het instituut alle mogelijkheden bekeken, en dus ook de meest ernstige. Deze scenario's verschillen van voorspellingen, benadrukt het RIVM, omdat voorspellingen zijn gebaseerd op (wetenschappelijke) analyses.

Op 10 februari krijgen de RIVM-medewerkers te horen dat ze van het ministerie de tijd krijgen om de verschillende scenario's te berekenen. Op 13 februari volgt bijvoorbeeld een scenario waarin niet langer wordt ingezet op het buiten de deur houden van het virus, maar waarin maatregelen de verspreiding van het virus moeten afremmen.

Een dag later wil het RIVM met de verschillende scenario's aan het ministerie "een beeld geven wat ons te wachten staat".

Scenario's werden niet met publiek gedeeld

Maar over deze scenario's wordt in het publiek met nog geen woord gerept, concludeert de NOS. Op 14 februari plaatst het RIVM bijvoorbeeld een video waarin RIVM-topvrouw Aura Timen zegt dat er op dat moment "geen reden is om je zorgen te maken over het coronavirus".

Ook in de Tweede Kamer doet Jaap van Dissel nog geen uitspraken over worst-case scenario's. Hij benadrukt tijdens de technische briefing op 20 februari dat hij 'niet wil zeggen dat er niets aan de hand is". Tegelijkertijd nuanceert Van Dissel de situatie in het Chinese Hubei door het te vergelijken met "wat er op dit moment in Nederland aan griep speelt".

De eerste Nederlandse coronapatiënt wordt een week later vastgesteld. Twee weken later voert het land strenge maatregelen in om de verspreiding tegen te gaan.

Het RIVM gaf aan de NOS geen antwoord op de vaag waarom de informatie die wees op de mogelijk ernstige gevolgen voor de mensen niet publiekelijk werd gedeeld. Vragen die specifiek gingen over de vrijgegeven emails wilden ze niet beantwoorden.

De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) publiceert woensdag een eerste rapport naar de aanpak tijdens de eerste golf van het coronavirus.