Tijdens de protestactie De Nacht Staat Op is geconstateerd dat 25 Amsterdamse nachtclubs illegaal geopend waren. Volgens een woordvoerder van de gemeente kunnen zeker 24 clubs een boete van 4.500 euro verwachten. Ook op andere plekken in het land zijn tijdens de actie de coronaregels gehandhaafd.

Van 24 van de 25 gecontroleerde clubs was vooraf bekend dat ze meededen aan de actie tegen de coronamaatregelen. Burgemeester Femke Halsema had deze eigenaren op voorhand gewaarschuwd dat ze bij opening een dwangsom riskeerden. Het is nog niet duidelijk of de club waarvan deelname aan het protest vooraf niet bekend was ook een boete krijgt.

Alle acht nachtclubs die in Rotterdam met de protestactie meededen, zijn gewaarschuwd en kregen het verzoek de deuren te sluiten. Tegen vier zaken wordt een zogenoemde bestuurlijke rapportage opgesteld op basis waarvan de gemeente bijvoorbeeld een boete of dwangsom kan opleggen. Het is niet bekend waarom dit gebeurt. Rotterdam had van tevoren niet gedreigd met boetes.

In Utrecht hebben handhavers tien keer mondeling gewaarschuwd en daarna nog zes schriftelijke waarschuwingen uitgedeeld. In Den Haag zijn voor zover bekend geen clubs opengegaan, laat een woordvoerder van de gemeente weten.

10.000 euro boete voor 013

Poppodium 013 in Tilburg kreeg van handhavers een boete van 10.000 euro. Een woordvoerder van het poppodium zei eerder dat de club dat ervoor overheeft. Het feest ging wel door.

Clubs in onder meer Groningen en Maastricht zagen af van deelname aan de actie, nadat deze gemeenten hadden gedreigd met boetes. In Maastricht waren enkele honderden jongeren samengekomen op de Griend voor een illegale rave. Dat feest was kort voor middernacht afgelopen.